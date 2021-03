Va in onda la soap (appena iniziata). Incassi milionari e verità parziali

Una buona attrice. Un'astuta duchessa. Al suo fianco, un malinconico principe. The Crown 2 è la nuova puntata della serie tv che ha fatto ricca Netflix e disturbato casa Windsor. Stavolta non si tratta di un'opera scritta da Peter Morgan, ma di una scena allestita nel parco di una dimora californiana, con Meghan e Harry narratori delle loro sofferenze a Oprah Winfrey, giornalista e conduttrice televisiva. Gli americani hanno goduto sentendo una loro compatriota demolire la ditta di Buckingham Palace, accusata di razzismo, bullismo e altri comportamenti maligni nei confronti di questa ragazza americana costretta a subire ogni tipo di vessazione, dal passaporto ritirato (a tutti i membri della famiglia, si sappia, tranne Elisabetta che non è tenuta nemmeno a possederlo) all'impossibilità «di chiamare un Uber» o alle lacrime provocate dalla cognata Kate per la scelta di un abito riservato a una damigella e poi quella tremenda insinuazione sul colore della pelle di Archie, senza specificare da chi, come e quando.

Il set ha visto Harry in secondo piano ma pronto a confermare di essersi sentito intrappolato, quasi in ostaggio dei riti del regno, forse immaginando di vivere una esistenza libera in mezzo alla folla di Piccadilly o a Brixton. La stessa duchessa ha ammesso di avere scoperto il cerimoniale soltanto qualche minuto prima di doversi inchinare dinanzi a sua maestà, come se durante la frequentazione del fidanzato, poi consorte, non si fosse mai accennato ai riti e ai doveri di corte, compresi la residenza da un milione e mezzo di sterline di Kensington Palace o la dimora di Frogmore Cottage, vicina al castello di Windsor, o l'eredità di Diana e della nonna, cinquanta milioni di sterline, imprevisti doni nell'uovo regale. L'aria di Buckingham deve essere davvero irrespirabile e la nuvola bianca di Diana, madre e principessa, si aggira sulle teste dei regnanti e diventa grigia per alcuni di essi. Meghan, durante l'intervista, ha ribadito il trucco e il parrucco della suocera defunta quando la stessa concesse l'intervista storica a Panorama della Bbc e a ribadire il collegamento tra le due figure, la duchessa ha indossato e mostrato il bracciale che fu di Diana e Harry le ha offerto in memoria. Ma se, allora, Diana era davvero vittima, ma non martire, di una situazione delicata, con il marito in tresca da anni con Camilla, stavolta non esiste nulla di serio se non un vociare tipico di cortigiani tanto che gli stessi ostaggi in California hanno voluto chiarire che né la regina né il principe Filippo siano gli autori di quella malalingua sul colore della pelle di Archie.

L'intervista, realizzata alcune settimane fa quando Buckingham non aveva ancora preso la decisione di togliere i doveri e i diritti nobiliari alla coppia, non ha fatto cenno alla degenza in ospedale di Filippo né Oprah ha chiesto o contestato alcunché. La coppia si è stabilita a Montecito che è la zona più esclusiva di Santa Barbara, il sito della libertà dopo la prigionia londinese che aveva portato la duchessa addirittura a pensieri nerissimi di un suicidio, la stessa tragica sensazione provata da Diana. C'è un passaggio tra le mille parole che spiega tutta la commedia: Harry ha detto che fosse stato per lui non avrebbe mai lasciato il regno, la famiglia e Buckingham, ma le sofferenze di Meghan gli hanno fatto cambiare idea. Si potrebbe scrivere di plagio ma non sarebbe corretto. Lady Winfrey ha incassato milioni 7 di dollari, Harry&Meghan hanno rinunciato a qualunque compenso ma si sono tenuti i diritti di immagine. Il business è dunque garantito. Si prevedono nuove puntate, nuove lacrime, nuovi tremori mentre la regina si preoccupa di Filippo, ostaggio vero in ospedale.