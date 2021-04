Vaccini allo sprint: 500mila da giovedì. "E sono in arrivo 5 milioni di dosi"

La prossima sarà la settimana del mezzo milione. Giovedì 29 aprile dovrebbe essere superato per la prima volta il target Figliuolo, quelle 500mila somministrazioni di dosi al giorno che per il generale e commissario governativo che gira l'Italia in mimetica suonando la carica contro l'esercito del virus, potrebbero condurci a vincere la guerra contro il virus. Anche grazie ai contagi che continuano a calare: ieri 13.817 contagi, il 4,31 per cento del totale dei tamponi fatti, con 92.206 contagi nell'ultima settimana (154,7 ogni 100mila abitanti), terapie intensive sempre meno piene (2.894, -85) ma ancora 322 morti. Preoccupa però la nuova variante indiana a doppio mutante, individuata ieri in Svizzera in un passeggero in transito in un aeroporto. La prima a reagire è stata la Germania, che ha vietato tutti gli arrivi dall'India (tranne quelli di cittadini tedeschi). Ci vuole «massima attenzione e capacità di individuarla per capire e approfondire le caratteristiche che presenta, cioè quanto può essere più contagiosa e se scappa un po' dai vaccini», dice il virogolgo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, secondo cui «le varianti ci terranno compagnia anche più avanti».

Ma torniamo alle vaccinazioni. E al mezzo milione. Anzi un pelo di più: 504.484 di siringhe che giovedì prossimo inonderanno altrettanti italiani di anticorpi. Il numero è scritto nero su bianco nel report della presidenza del consiglio dei ministri, che fa il punto sulla campagna vaccinale e fissa i prossimi obiettivi. Ci si arriverà con una progressione: venerdì le dosi distribuite sono state 320.289, ieri 356.142, oggi dovrebbero essere 380.478, domani 405.039, martedì 430.942, mercoledì 455.367 e giovedì 504.484. Naturalmente se nulla andrà storto, se le dosi ci saranno (ma al momento ci sono 2.784.510 dosi in frigo e altri 5 milioni dovrebbero arrivare tra il 27 aprile e il 5 maggio) e se le regioni faranno le brave. Già l'ultima settimana è stata positiva, con 2.469.979 dosi somministrate tra il 16 e il 22 aprile, con una media giornaliera di 367.140. Il totale a venerdì era di 17.095.530 (5.041.929 hanno ricevuto entrambe le dosi), grazie anche all'aumento dei punti vaccinali da 2276 a 2360 (+84). Gli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose sono l'81,21 per cento (il 53,82 entrambe). Il 45,09 per cento dei settantenni ha ricevuto una dose.

Vediamo come potremo essere messi a inizio maggio se la road map fissata dal governo sarà rispettata. Al 30 aprile con 20 milioni di dosi iniettate sarà quasi completata l'immunizzazione degli over 80 e a buon punto anche quella degli over 70. Poi, se il passo sarà mantenuto e le forniture saranno puntuali, a fine maggio si raggiungeranno i 35 milioni e a fine giugno i 50 milioni di dosi, e saremo al giro di boa dei circa 102 milioni di dosi necessarie a immunizzare i 51 milioni di «over 16». A luglio e agosto, immaginando un rallentamento estivo del ritmo, ecco altri 20 milioni di dosi, e con altri 30 milioni tra settembre e ottobre quota 100 milioni sarà raggiunta entro fine ottobre. Ma molto prima sarà raggiunta la cosiddetta immunità di gregge: pochi contagiati, per lo più giovani a basso rischio, e ospedali svuotati dai pazienti Covid.

Un'utopia? Fino a qualche tempo fa anche noi lo pensavamo. Ma ora l'obiettivo mezzo milione sembra a portata di mano. Certo, servirà che le regioni più pigre si diano una svegliata. Riuscirà la Sicilia, che ha fatto finora 1.235.387 dosi in quattro mesi a farne a farne 138mila in soli cinque giorni, da oggi al 29? E la Lombardia, chiamata a farne 556.300 negli stessi cinque giorni, il 20 per cento di quanto fatto finora (2.742.068)? Si potrà permettere la Calabria di utilizzare solo i tre quarti delle dosi ricevute come fatto finora?