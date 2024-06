Vannacci agli elettori: "Fate una decima sul simbolo"

«Alleato fascista della Meloni». La sinistra (la boutade è di Angelo Bonelli, Verdi) si scatena sul generale Roberto Vannacci (nella foto). Del resto, il candidato indipendente con la Lega alle elezioni Europee ha, con un video, invitato gli elettori a fare una «decima» e non una X sul simbolo del Carroccio. Decima, come la flottiglia che dopo l'armistizio dell'otto settembre prese le parti della Repubblica sociale di Salò e dei nazisti occupanti.

L'opposizione parlamentare sale su un Aventino social e cerca l'incidente mediatico, tirando in ballo anche l'esecutivo. Riccardo Magi, + Europa, prova a stuzzicare Matteo Salvini e definisce Vannacci «neo leader della Lega». Poi la sentenza: «Fa apologia di fascismo, i social rimuovano il video che inneggia alla X Mas». Il vicecapogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi segue a ruota. Nel frattempo sorgono i dubbi sul video: che sia frutto dell'Intelligenza artificiale? Non è così: «Non è un fake ed è stato realizzato da alcuni sostenitori», fa sapere lo staff del generale. Poi di filmato ne spunta un altro: questa volta ha tutti i crismi dell'ufficialità. E Vannacci lo ripete: «Metti una decima sul simbolo della Lega e scrivi Vannacci». «Il video golpista è frutto di una cultura violenta ed eversiva», afferma Grimaldi. «Golpista» come il comandante della X flottiglia Mas, Junio Valerio Borghese, a capo di un golpe, appunto, non riuscito. Era il 1970. Vannacci però replica e ne fa una questione identitaria. L'ufficiale non cede centimetri ai suoi avversari: «Nello spot si fa riferimento a Decima X, glorioso reparto della regia Marina che ha operato fino al 1943 e del quale tra gli altri faceva parte anche Teseo Tesei. Nulla a che vedere dunque con l'interpretazione che ne stanno dando altri». Tesei, inventore, è morto nel 1941. E in Italia non è raro imbattersi in scuole, strade o altri edifici intitolati al papà del siluro a lenta corsa. E sì, Tesei è stato un membro della X Mas.

Scende in campo anche il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini. «Il fascismo è morto e sepolto. Eppure qualcuno perde tempo su Salvini o su Vannacci e non ci aiuta invece a dire che noi non vogliamo la guerra contro la Russia». Le polemiche come armi di distrazione, insomma. Il ministro delle Infrastrutture ne è certo: «Vannacci sarà uno dei più votati d'Italia». E non solo tra i leghisti. Il Pd, con Piero De Luca, etichetta la X Mas come «infame flottiglia».

E chiama in causa Salvini e i rapporti della Lega con Afd in Ue. Rapporti, come noto, interrotti. Una cosa è certa: ogni volta che Vannacci esprime un'opinione, quell'opinione diventa il cuore del dibattito. Il tutto a pochi giorni dalle Europee.

FraBo