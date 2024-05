Vannacci "blindato". La Lega gli affianca una super portavoce

«Strumentalizzare le mie dichiarazioni è ormai uno sport nazionale», dice Roberto Vannacci. E così, dopo aver trascorso alcuni mesi seguendo il suo istinto e ritagliandosi un ruolo da alfiere del buonsenso e nemico del perbenismo (o da provocatore reazionario a dar retta ai suoi detrattori), il generale-scrittore decide di affidarsi a una professionista.

Accanto a lui dalla giornata di ieri è arrivata Tiziana Passerotto, esperta di comunicazione con una esperienza ventennale e un lungo curriculum a fianco di politici del Carroccio e non solo. Dopo aver lavorato come portavoce del gruppo della Lega alla Camera, ha seguito con lo stesso incarico l'ex presidente dei deputati del Carroccio Roberto Cota in Piemonte quando è diventato governatore. Prima ancora era stata a fianco di Roberto Castelli quando era ministro della Giustizia durante il Governo Berlusconi e in Regione Lombardia. Senza dimenticare una esperienza vissuta nella Capitale, come consulente per la comunicazione per la giunta pentastellata guidata da Virginia Raggi. Tiziana Passerotto collaborerà con lo staff di comunicazione del generale di concerto con la Lega, aiutando Vannacci a districarsi tra le decine di richieste che gli piovono addosso quotidianamente, nel frenetico crepitare di appuntamenti che una campagna elettorale comporta. Il suo compito non sarà certo quello di modificare il dna comunicativo di uno dei grandi protagonisti di questa stagione politica, campione annunciato di preferenze. Non sarà lei, insomma, a smussare angoli e «arrotondare» i toni del generale che certo non si tira indietro quando si tratta di esprimere concetti forti o di combattere la «cancel culture». Dovrà però consigliarlo sul modo in cui dosare le sue stoccate.

Evitando di darsi in pasto a interviste trabocchetto.