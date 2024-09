Vecchioni investe ancora: "Bf in Costa d'Avorio e Kenya con 240 milioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Bf scommette con ancora più convinzione sull'Africa. Prossime tappe del piano, spiega l'ad Federico Vecchioni (in foto), sono Costa d'Avorio e Kenya «in cui prevediamo investimenti, che si aggirano intorno ai 120 milioni a Paese». Partito anno e mezzo fa il piano Africa prevede investimenti in 30 Paesi del continente. In particolare il gruppo sarà in Costa d'Avorio già «nelle prossime settimane per verificare lo stato dei terreni che abbiamo individuato per le nuove concessioni», precisa Vecchioni. Rilevante sarà anche il Kenya, prosegue a Radiocor l'ad di Bf ricordando il rapporto con l'azionista Eni nella bioraffinazione, cioè nella «produzione di colture oleaginose complementari e quindi non in antitesi con la produzione alimentare». «L'avvio in Algeria, Ghana, Congo Brazzaville, Senegal, Angola Egitto ci sta dando grandi soddisfazioni in termini di esecuzione e realizzazione e ha dato una spinta significativa a quelle che dal nostro punto di vista erano le iniziative prioritarie, ha proseguito Vecchioni.

Bf opera attraverso lo strumento delle concessioni quindi «non compriamo terra, produciamo per il mercato locale e realizziamo in un arco di tempo triennale quelle che noi definiamo le model farm, che hanno la finalità di creare poli produttivi verticalizzati simili a quelli che abbiamo in Italia e che coprono dalla produzione delle sementi - che rimane in loco - fino al prodotto finito, quindi al food». Il dato strategicamente rilevante «è il rapporto con i popoli e con le comunità: una collaborazione fattiva con i piccoli agricoltori locali e con gli artigiani».