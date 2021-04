"Vedremo, faremo...". Le promesse della Morani fanno infuriare i ristoratori

Dallo scoppio della pandemia è passato più di un anno e le risposte economiche ai commercianti tardano ad arrivare. Anzi, sembrano essere destinate proprio a non giungere a destinazione. La tensione è alle stelle: i ristoratori sono scesi in piazza per protestare e per chiedere al governo di essere ascoltati. Eppure in televisione Alessia Morani si ostina a parlare di promesse coniugando i verbi al futuro. La deputata del Partito democratico non si è tirata indietro e ha rilanciato una serie di proposte per andare incontro alle richieste di chi sta continuando a pagare i danni provocati dall'emergenza Coronavirus: " Daremo di nuovo il fondo perduto alle attività in difficoltà e chiuse per legge, dobbiamo intervenire sui loro costi fissi come affitti e tariffe locali. Si faranno altri bonifici ".

Le sue dichiarazioni hanno provocato l'ira dei ristoratori ospiti della trasmissione Non è l'arena, condotto da Massimo Giletti in onda su La7. " Non possiamo più aspettare. 500 morti al giorno vuol dire che avete chiuso nel modo sbagliato e che le scelte fatte sono errate. Non è più il tempo delle chiacchiere. Non possiamo attendere un altro mese per i prossimi aiuti ". Sulla drammatica situazione è intervenuta anche la ristoratrice Rita Mazzotti, che effettivamente ha messo in risalto il paradosso che si è verificato con il governo giallorosso: " Non abbiamo risposte, non abbiamo colloqui. Ci hanno illuso: ci hanno fatto investire per poter mettere in sicurezza i nostri locali e chi hanno rassicurato che avremmo lavorato, ma sono passati 14 mesi e non è cambiato nulla. Ci siamo indebitati fino al collo per andare avanti in questi mesi ".