"Veleno biondo", "Donna più pericolosa d'Europa". L'attacco choc alla Meloni

La visita di Enrico Letta in Germania sta cominciando a dare i suoi frutti. Il segretario dem, nell'ultima settimana di campagna elettorale, invece di stare sul territorio e parlare e rapportarsi con i suoi elettori ha scelto di volare oltre confine per chiedere il supporto esterno nella delegittimazione di Giorgia Meloni e del centrodestra, con l'obiettivo di incrinare l'immagine dell'Italia all'estero. Un comportamento scellerato da parte di un politico italiano, ormai alle corde e impegnato a screditare il Paese che, dopo anni, sceglierà democraticamente la sua guida, che potrebbe essere a trazione centrodestra con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Ed è dalla Germania che arriva uno degli attacchi più violenti alla leader di Fratelli d'Italia all'indomani della visita di Letta in Germania. Giorgia Meloni viene definita come " la donna più pericolosa d'Europa " che vuole trasformare il Paese in uno " Stato autoritario ". A dirlo è il settimanale "Stern", che definisce la leader di FdI " veleno biondo " e avverte sul rischio di una sua vittoria alle elezioni del 25 settembre " con l'aiuto degli amici di Putin ". Secondo "Stern", il successo della leader di FdI al voto di domenica prossima avrebbe " conseguenze estreme ". Un'ingerenza senza precedenti dall'esterno nelle questioni italiane, che fa gioco a una sinistra che fin dall'inizio di questa campagna elettorale ha giocato sporco, spargendo fake news e aizzando le frange violente all'odio contro il centrodestra e Giorgia Meloni, che fa paura e Enrico Letta ma non perché è un pericolo democratico ma perché ha il consenso del popolo.