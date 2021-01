"Verificare attuale maggioranza". E Mattarella convoca Fico

Articolo in aggiornamento

" C'è una forte crisi economica e sociale. Bisogna dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno delle Camere. A breve prenderò un'iniziativa ". Al termine dell'ultimo giorno di consultazioni, il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risuona forte e chiaro.

La mossa di Mattarella

Il presidente della Repubblica potrebbe affidare un incarico esplorativo per sondare la pista di un nuovo governo con Giuseppe Conte, un altro premier oppure quella di una maggioranza a sostegno dell'esecutivo. Mattarella ha tuttavia spiegato che è " emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente " e che tale possibilità " v a peraltro doverasamente verifcata ".

A questo proposito, il presidente della Camera, Roberto Fico, è stato convocato al Quirinale alle 19.30. Ascoltate tutte le delegazioni dei vari gruppi parlamentari, Mattarella ha preso atto della disponibilità delle anime della vecchia maggioranza di tornare a trattare. Fico riceverà il cosiddetto "mandato esplorativo". Che cosa significa? Non sarà lui a formare direttamente il nuovo governo. Il suo compito si limiterà a quello di verificare la disponibilità manifestata da M5s, LeU, Pd e Italia Viva di riformare la maggioranza.

Conferito incarico a Fico

Fico, una volta ricevuti i "super poteri" da Mattarella, effettuerà probabilmente un giro di consultazioni. Dopo di che riferirà al capo di Stato quanto raccolto, in particolare se sussitono le condizioni per formare un esecutivo supportato dai partiti della maggioranza uscente. L'obiettivo è capire se esiste un accordo sul programma di governo e, soprattutto, un nome comune.

La sensazione è che questo nome sarà ancora una volta quello di Giuseppe Conte. Prima di scoprirlo, bisognerà attendere la decisione finale dei partiti. Tutti i riflettori saranno puntati su Italia Viva. Quale sarà la mossa di Matteo Renzi? Il senatore fiorentino accetterà di dare il suo sostegno a un ipotetico Conte ter?

Fico è arrivato al Quirinale poco dopo le 19.30. Ad accoglierlo il picchetto d'onore nel cortile del Palazzo. La terza carica dello Stato ha incontrato il Presidente della Repubblica nel suo studio. Il colloquio tra i due è durato circa un quarto d'ora. Tanto è bastato a Mattarella per affidare al presidente della Camera l'incarico di verificare, da qui a martedì, la possibilità di una maggioranza a partire dai gruppi che sostenevano l'esecutivo precedente.