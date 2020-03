Vicepresidente Regione Lombardia: "No ai mini-asilo in casa"

Creare dei mini asilo nelle case " è negativo ". A dirlo, in conferenza stampa, è il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, che comunica: " Abbiamo notizia, per fortuna di rarissimi casi, che si stanno creando dei mini-asilo nelle case dei genitor i".

E condanna l'iniziativa, che non aiuterebbe a combattere la diffusione del nuovo coronavirus, obiettivo cui, invece, mirano le misure prese dal governo. " Questo è negativo- ha detto- e non è in linea con l'elenco dei comportamenti che dobbiamo tenere. Non è che chiudere gli asili significa poi fare gli asili a casa. Può essere fatto solo con pochissimi bambini e sempre gli stessi ".

Poi ha spiegato il progetto della Regione Lombardia, che " vede l'intervento su tutto il territorio ". E spiega: " Abbiamo chiesto, assieme a Veneto ed Emilia Romagna, di non fare distinzioni fra le diverse zone perché l'impatto economico riguarda tutto il territorio ". Al governo, quindi, è stato chiesto di non distinguere le misure economiche per la zona gialla e la zona rossa. " Stiamo lavorando con le associazioni di categoria per stimare il danno economico e gli interventi da effettuare ", ha spiegato parlando nel corso della conferenza stampa. Per questo, " continua l'interlocuzione del governo ", per perfezionare alcune prcedure e per introdurne di nuove, in base alla stima del "danno economico immediato", che consentirà di stabilire le misure prioritarie.