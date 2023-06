Vincente la mossa su sussidi e tagli tasse

Il Pil italiano cresce più di quello francese e tedesco, mentre la disoccupazione è in calo. I dati degli ultimi giorni parlano chiaro: le ricette economiche del governo Meloni stanno funzionando. «La riduzione del cuneo fiscale ha favorito l'aumento del reddito dei lavoratori, mentre la modifica del reddito di cittadinanza ha spinto «le persone a cercare un'occupazione che, prima, altrimenti, non avrebbero cercato» conferma Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni che sentenzia: «Questo lo si evince dal calo degli inattivi». Il taglio del cuneo fiscale, poi, secondo l'economista, ha portato le imprese a regolarizzare dei lavoratori che prima avrebbero pagato in nero. Il tasso di disoccupazione, infatti, ad aprile cala al 7,8% con una riduzione di 0,1 punti rispetto a marzo e di 0,4 punti su aprile 2023. Il tasso di occupazione, invece, sale al 61% mentre, quello di inattività cala al 33,6% e ciò che colpisce maggiormente è l'aumento dei dipendenti permanenti (+3,1%) che si accompagna a una riduzione dei lavoratori con contratti a termine (-4,8%).

Anche Nicola Rossi, membro del cda dell'Istituto Bruno Leoni ed ex parlamentare Pd, non ha dubbi: «Il taglio del cuneo fiscale ha aiutato l'occupazione perché aumenta le buste paga, sostiene i redditi e, quindi, indirettamente, sostiene anche la domanda interna«. Sugli effetti del reddito di cittadinanza, invece, Rossi ha una posizione più cauta di Stagnaro: «È presto dire se abbia prodotto degli effetti positivi sull'occupazione, ma ha rappresentato un segnale che può aver inciso sui comportamenti. Di sicuro è stato corretto modificare una misura che era stata mal pensata, mal disegnata e ancor peggio attuata».

Nel complesso, secondo Rossi, i dati sono sicuramente positivi «grazie a una politica economica del governo incentrata su una gestione prudente del bilancio pubblico e spiega l'economista - ai maggiori spazi all'iniziativa privata». Insomma, se la crescita degli ultimi due anni è stata positiva è dipeso sicuramente dal rimbalzo che l'economia ha avuto nella fase post-Covid e da misure come il Superbonus, ma oggi «vediamo un'economia che va avanti da sola grazie all'aumento dei consumi e degli investimenti», spiega Stagnaro che valuta molto positivamente l'operato del governo Meloni: «La politica economica va nella direzione giusta in quanto è giusto evitare di surriscaldare un'economia che già sta andando bene».