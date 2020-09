Virginia Raggi: "Non voglio l'appoggio del Pd". Scatta la furia dei dem: "Imbarazzante"

Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono alleati di governo. Da oltre un anno hanno in mano le redini dell'Italia ma forse l'armonia non è poi così tanta tra gli esponenti dei due raggruppamenti. Poche settimane fa, sulla piattaforma Russeau uno stretto numero di elettori dei 5 Stelle si è espresso positivamente alla possibilità di alleanze con i partiti ma ora Virginia Raggi, sindaco di Roma, rimescola le carte e punta i piedi. " Io credo che ai romani i giochi di palazzo non interessano e a me non interessano poltrone né apparentamenti. La piattaforma Rousseau ha stabilito che si possono fare alleanze che vanno stabilite caso per caso. A Roma, per il modo in cui stiamo risanando la città e rilanciandola, non credo si possa trovare una convergenza con l'attuale Pd e Zingaretti ", ha tuonato Virginia Raggi a In Onda Estate su La7.

Se la sinistra è il Pd ho qualche dubbio, penso che la sinistra sia anche altro. Io culturalmente provengo da ambiente di sinistra poi si può declinare in tanti modi

Io a Zingaretti non ho mai chiesto appoggio né al Pd, cerco l'appoggio dei cittadini

L'alleanza c'è in sede nazionale per effetto della legge elettorale

Una bordata che inasprisce il confronto politico e si inserisce con violenza in un clima non mite. Tra il sindaco di Roma e il governatore della Regione Lazio non c'è sintonia in questo momento e Virginia Raggi non fa nulla per nasconderlo. Virginia Raggi è scettica sull'attuale inquadramento della sinistra italiana e non ha remore nell'esprimer eil suo pensiero, con quello che ha tutto l'aspetto di un attacco politico: "", ha affermato il sindaco di Roma. Durante la diretta televisiva ha rifiutato l'ipotesi di un'alleanza con Nicola Zingaretti e per il momento ha chiuso qualunque porta a un'intesa politica in una probabile ricandidatura a Palazzo Marino. "", prosegue Virginia Raggi, che di fatto si smarca dall'alleanza nazionale: "". Solo un rapporto d'interesse, quindi? Così sembrerebbe stando alle parole del sindaco di Roma.

Il nostro lavoro è iniziato 4 anni fa, già da un pò si iniziano vedere risultati. È necessario un pò di tempo per completare questo percorso, abbiamo trovato la macchina legislativa devastata

La ricandidatura di Virginia Raggi come sindaco della Capitale è stato il frutto di un lavoro di consultazione con i suoi consiglieri ma anche con la famiglia. "", ha spiegato Virginia Raggi, giustificando la sua decisione di ricandidarsi.

E dopo le parole della sindaca di Roma, fra le file del Partido Democratico si è alzato qualche urlo: "L'unica verità detta questa sera da Virginia Raggi è che non è possibile alcuna convergenza con il Pd. Il resto è una imbarazzante valanga di bugie di una persona che con egoismo e incompetenza ha fatto tanto male a Roma".