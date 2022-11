Virginia, strage al Walmart: spara e uccide sei persone

Un «atto insensato di violenza», alla vigilia della tradizionale Festa del Ringraziamento. Così il presidente americano Joe Biden definisce l'ennesima strage in America, stavolta a Chesapeake, in Virginia, dove le vittime accertate sono almeno sei, ma potrebbero essere dieci, nella sparatoria in un Walmart, la catena dei più grandi supermercati statunitensi, dove un capo squadra del centro commerciale, Andre Bing, ha aperto il fuoco con una pistola intorno alle 22 ora locale, per poi uccidersi. Almeno 6 i feriti e due di loro versano in gravi condizioni. «A causa dell'ennesimo atto di violenza orribile e insensato, ci saranno ancora più posti vuoti alle tavole per il Ringraziamento» oggi, ha detto il capo della Casa Bianca, che sotto la sua presidenza ha varato leggi più dure sul possesso di armi negli Stati Uniti, anche se non ancora sufficienti a fermare la lunga scia di sangue. L'attacco della notte scorsa arriva infatti a soli pochi giorni da quello compiuto in Colorado, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in una discoteca lgbt uccidendo cinque persone e ferendone altre 25.

Ancora ignote le ragioni del gesto, il possibile movente. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è avvenuta all'interno del negozio e l'uomo ha agito da solo, tanto che la polizia non sta cercando complici. La sparatoria è avvenuta a un'ora dalla chiusura del centro commerciale. Le indagini sulla scena del crimine dureranno diversi giorni, ha detto il capo della polizia, Mark Solesky, in conferenza stampa mercoledì, aggiungendo che l'indagine è stata condotta con l'aiuto dell'Fbi. Una donna ha riferito che suo fratello, un impiegato di 20 anni, è stato colpito e ferito 10 minuti dopo essere entrato al lavoro. Ma è stato in grado di parlare con i parenti e inviare messaggi.

Il governatore repubblicano della Virginia Glenn Youngkin ha ordinato di sventolare bandiere a mezz'asta per la tragedia. «Ci sarà tempo per reagire e capire meglio, ma oggi è un momento in cui dobbiamo sostenere queste famiglie che stanno affrontando l'inimmaginabile», ha detto.