Virus, Berlusconi operativo a distanza dalla Provenza: "Là per ordine dei medici"

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, resterà in Provenza, in Francia, per qualche giorno. Trascorrerà nella villa della figlia Marina, un periodo di relax. Per l'età, come previsto dalle misure di prevenzione al coronavirus, i medici hanno ordinato al leader di "stare in sicurezza anti-contagio". A rivelare i dettagli delle disposizioni date a Berlusconi dai sanitari è stato Antonio Tajani, vice presidente del partito, che oggi lo ha rappresentato in Senato, nel corso della conferenza stampa del centro-destra, convocata dai leader della coalizione per presentare le proposte di aiuto in piena emergenza Covid-19 e sede in cui lo stesso Tajani, Salvini e Meloni hanno chiarito di non essere disponibili all'ipotesi di un governo di unità nazionale, ma a "servire il Paese" nel momento dell'emergenza sanitaria.

Berlusconi operativo a distanza

Il leader di Forza Italia risulta, comunque, operativo anche se a distanza. Come riferito da Tajani, il presidente starebbe seguendo costantemente tutti i delicati passaggi della situazione sanitaria italiana. Nella giornata di ieri, infatti, l'ex presidente del Consiglio si è collegato telefonicamente con Matteo Salvini e con Giorgia Meloni, per un vertice a tre via cavo. Subito dopo ha presieduto una riunione tecnica del partito sugli aspetti economici.

Il colloquio con Tajani

E anche stamattina, poco prima della conferenza stampa, Berlusconi ha voluto parlare a lungo con il vice Tajani, prima del briefing di centro-destra per un ulteriore confronto sulla strategia politica e sul documento unitario di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, sulle misure da proporre al governo guidato da Giuseppe Conte per uscire dal collasso economico in particolare (causato dal diffonersi del virus).

La presenza via telefono