Virus, Santelli ribadisce la sua posizione: "Confermo l'ordinanza su bar e ristoranti"

La presidente della Calabria, Jole Santelli, tira dritto e, confermando la sua intezione di riaprire le attività commerciali nella sua regione nella fase 2, ha ribadito la validità della sua disposizione, che prevede un alleggerimento delle misure di contenimento del nuovo coronavirus nella sua regione. " Confermo l'ordinanza su bar e ristoranti e sottolinea che i ristoranti li ha aperti il governo, aprendoli all'asporto. Ho solo aggiunto qualche tavolino fuori. Io ho fatto ho solo un'appendice in cui credo fortemente. Noi viviamo di servizi e della speranza di salvare la stagione turistica e siamo una regione fragile ", ha dichiarato la governatrice ai microfoni di Rainews24.

Lo scontro con il governo

Lo scontro con l'esecutivo si era aperto giorni fa quando, con l'ordinanza del 29 aprile, che prevede da domani l'apertura di bar e ristoranti all'aperto in Calabria, il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, aveva deciso di impugnare il testo, diffidando la regione governata da Santelli. Perché secondo il governo, le direttive avrebbero rappresentato una fuga in avanti " perché non ancora consentite dalla normativa nazionale ", che per ora prevedeva solo la consegna a domicilio e le consumazioni da asporto.

"Mi sembra una polemica strana"

" La Calabria ha fatto tantissimi tamponi, quasi un tampone ogni 55 persone. Mi sembra una polemica strana, i dati sono quelli che sono, abbiamo chiesto anche aiuto alla Campania a processarli ", ha dichiarato ancora Santelli a Rainews24. E ancora: " Boccia dice che non mi sono presentata alle ultime videoconferenze con il governo? Mi dispiace moltissimo per questa caduta di stile di Boccia. Sono stata presente a tutte le conferenze Stato-Regioni ".