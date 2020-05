Virus, Santelli non fa retromarcia: "Diffida? Io non ritiro l'ordinanza"

La presidente della regione Calabria, Jole Santelli, intervistata da La Stampa, sulla possibilità che l'esecutivo diffidi la sua regione dopo la sua ordinanza nella Fase 2, che permette la riapertura di bar e ristoranti, si è detta decisa. E continua a difendere la sua posizione:" È un atto che il governo legittimamente può fare. Anche se io lo sconsiglierei fortemente. Io non ho riaperto la ristorazione all'interno dei locali, ho solo consentito di mettere qualche tavolo all'aperto. Tutto questo pasticcio per qualche tavolo mi pare eccessivo ".

E sulla possibilità di ritirare l'ordinanza, Santelli conferma: " No, penso sia una norma giusta e penso che entro dieci giorni il governo farà lo stesso con un nuovo Dpcm. Io ho seguito un protocollo con precauzioni rigide, non penso di avere fatto nulla di sconvolgente ". Dall'inizio della diffusione del nuovo coronavirus, in Italia, le persone che hanno contratto il Covid-19 sono 205.463. Di queste 27.967 hanno perso la vita e 75.945 sono state dimesse. Attualmente, secondo quanto riportano i dati della protezione civile, i soggetti positivi dei quali si ha certezza del contagio nel nostro Paese sono 101.551.