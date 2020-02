Salvini torna all'attacco: "Blindare, chiudere e proteggere"

" Chiudere, controllare, blindare e proteggere ". Sulla gestione dell'emergenza coronavirus, Matteo Salvini torna all'attacco e si scaglia, ancora una volta, contro il governo.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva rassicurato i cittadini, spiegando come l'Italia avesse adottato "u na linea di massima precauzione e prudenza e questo ci consente di scacciare via qualsiasi allarmismo sociale, qualsiasi panico ". Per questo, aveva detto, è bene " fidarsi delle indicazioni del ministero della Salute. Non è necessario discostarsi da quelle e adottarne altre, perchè siamo già al livello della massima precauzione ". Ma la notizia dei contagi in Lombardia prima e in Veneto poi, avevano spinto il centrodestra a chiedere ulteriori misure protettive.

Già ieri, il leader della Lega aveva proposto di "sigillare i confini", per " fare adesso quello che non si è fatto prima ": " Meglio tardi che mai ", aveva detto nel corso di una diretta su Facebook. " Controllare, controllare, controllare ", era stato il grido di Salvini, che chiedeva di " sapere chi entra e chi esce dal mio Paese ", perché " quando c'è di mezzo la salute, è meglio un controllo in più che uno in meno, una precauzione in più che una in meno ". Poi aveva criticato la misura iniziale di quarantena volontaria, imposta dalle autorità: " Ma quando mai si è visto? ". E infine, l'attacco al premier: " Se Conte non è in grado di garantire la salute pubblica, si faccia da parte ". Proprio per garantire la sicurezza, nell'ambito dell'emergenza dell'epidemia da coronavirus, sarebbe il caso, secondo Salvini, di " controllare chi entra e chi esce ", isolando chi è stato in Cina, imponendo una quarantena di almeno due settimane: " Non è il momento di avere paura, né di far finta di niente" .

Nella notte, il leader del Carroccio è tornato a far sentire la sua voce sui social, condividendo " una preghiera per la prima vittima italiana del coronavirus e un pensiero alla sua famiglia ". La prima persona a morire a causa dell'epidemia è stato Adriano Trevisan, 78enne residente a Vo' Euganeo, in provincia di Padova, ricoverato 15 giorni prima. Poi, Salvini critica nuovamente il governo, chiedendo di blindare i confini, per proteggere l'Italia: " Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere? ".