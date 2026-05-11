Meloni: "È il dono più grande, la sfida più profonda"

È proprio vero: la mamma è la mamma. La sua festa va celebrata. Anche i nostri politici lo hanno fatto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui social un lungo post, accompagnato da una foto con sua figlia Ginevra. Tiene la piccola sulle gambe, lei la guarda e sorride. Magari pensando a quel giorno in cui le ha dato la vita e le ha sorriso la prima volta. Il messaggio del presidente è commovente, dedicato non solo alla sua mamma, ma a tutte le mamme. A quelle che come lei si danno da fare. "A quelle che corrono tutto il giorno senza fermarsi mai, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili" per usare le sue parole. Perché, come dice Meloni "essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare".

Matteo Salvini, invece, ha voluto dedicare un pensiero anche alla mamma del bosco, a Chaterine. Separata in modo "violento" dai tre figli. "Grazie alle illuminate scelte di qualche assistente sociale e di qualche giudice, non tutte le mamme possono festeggiare insieme ai loro figli. Vergogna", ha tuonato il leader della Lega approfittando della giornata di ieri per riportare l'attenzione alla famiglia del bosco. Antonio Tajani ha voluto ricordare tutte le mamme, anche quelle che non ci sono più. "Grazie a chi ci insegna a crescere con amore e libertà. Anche a quelle che ci guardano da lassù", ha scritto.

Una festa quella della mamma che unisce la politica. Giuseppe Conte, in via di ripresa dopo un delicato intervento, ha voluto celebrare tutte le mamme, pubblicando una foto della sua mentre lo tiene in braccio. "Auguri a mia madre che ha acceso in me ogni giorno la curiosità di sapere tutti i perché e i per come, che mi ha insegnato col suo esempio che alle scorciatoie della vita è meglio preferire la strada, pur faticosa e piena di sacrifici, dell'impegno, della dedizione e della passione". Matteo Renzi ha pubblicato una vecchia foto, su uno scivolo. Al suo fianco la sua mamma. Nel post spiega che è la foto che gli piace di più. Il leader di Italia Viva ne approfitta per fare gli auguri a sua mamma Lalla, a sua moglie Agnese e a tutte le mamme. "Ma anche alle donne che mamme non sono, per scelta o per impossibilità", ha scritto Renzi.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha espresso "gratitudine per il loro impegno quotidiano" e i ministri del governo hanno celebrato la mamma con foto e post. Gli altri leader, invece, in barba al giorno di festa hanno fatto polemica. Anche nel giorno della mamma.