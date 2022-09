La volata del centrodestra verso la vittoria: "Siamo la maggioranza vera dell'Italia"

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni da Piazza del Popolo, a Roma, lanciano la volata del centrodestra verso la vittoria. I tre leader della coalizione sono i principali protagonisti della manifestazione unitaria convocata per la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche fissate per domenica 25 settembre. Lo slogan della manifestazione è "Insieme, per l'Italia". Sono migliaia le persone presenti e l'affluenza cresce con il passare dei minuti.

Berlusconi: "Siamo la maggioranza"

L'apertura dell'evento è stata affidata a Silvio Berlusconi: " Siamo uniti, noi siamo la maggioranza vera del Paese ". E ha fatto notare che ogni turno elettorale ha fornito la medesima risposta: " L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra ". Il leader di Forza Italia ha rivendicato la storia del partito a tutela della libertà: " È il nostro primo valore, il nostro simbolo, il nostro patrimonio, il nostro traguardo ".

Berlusconi ha assicurato che il centrodestra si batterà per difendere gli italiani dall'oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria. In tal senso ha ricordato quanto fatto già dalla coalizione nel passato: " Noi siamo stati i soli a non mettere le mani nelle tasche degli italiani. Siamo stati noi ad abbassare la pressione fiscale sotto il 40% e a mantenere la disoccupazione sotto la media europea ". Sul tema della giustizia l'intenzione è quella di evitare che ci siano giudici " che usano il loro potere per colpire e per eliminare i loro avversari politici ".

Il Cav ha puntato l'attenzione sulla necessità di tenere il centrodestra unito anche dopo le elezioni. Una coalizione che ha tutte le carte in regola per rivelarsi " capace di governare il Paese " e per essere " autorevole, credibile e rispettato in Europa e nel mondo ". Pertanto ha invitato gli italiani a recarsi alle urne per sostenere la coalizione piuttosto che rifugiarsi nell'astensionismo: " È per tutti noi un imperativo categorico quello di dare il nostro voto ad un partito del centrodestra, quel centrodestra che è l'unica forza politica in grado di garantirci davvero un futuro di più giustizia, di più benessere, di più sicurezza, di vera e completa libertà ".

Palco blu e Tricolore

Sul palco non passa di certo inosservato il colore blu, che domina a vista con varie sfumature del Tricolore. Parte della piazza, davanti alla struttura, è occupata dalla presenza di diverse file di sedie con le bandiere dei tre principali partiti; sui fianchi del palco sono stati sistemati due maxischermi. Inoltre vi sono i contrassegni elettorali di ciascuna lista della coalizione che si presenteranno alle elezioni: i partiti di centrodestra compaiono nell'ordine di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati.

La prima canzone partita dai microfoni è "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e poveri. Colonna sonora rigorosamente italiana: tra le altre canzoni sono state scelte anche "Non sarà un'avventura" di Lucio Battisti e "Meraviglioso", oltre che famosi pezzi di Loretta Goggi, Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Rino Gaetano, Edoardo Bennato e Dargen D'amico. Il tutto in una cornice di pubblico, chi in piedi e chi a terra, con tanto di palloncini e bandiere.