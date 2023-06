Voto in Molise, Renzi col centrodestra

Potrebbe esserci anche la firma di Renzi sulla vittoria del centrodestra in Molise. Ieri, nel corso di un'intervista il leader di Italia viva ha pronosticato una sonora sconfitta per il rassemblement dem-grillini. Secondo Renzi quella che prenderà la Schlein sarà una «sonora scoppola». Lo dice pro domo sua, visto che il Terzo Polo nelle elezioni regionali che si celebrano oggi e domani per il rinnovo del Consiglio regionale e per la scelta del presidente della giunta ha deciso di sostenere la candidatura dell'azzurro Francesco Roberti, già sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso.

L'obiettivo è un passaggio di consegne tutto azzurro. Da Donato Toma a Roberti per proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa. Una sfida particolarmente cara a Silvio Berlusconi che nelle sue ultime settimane si era tanto speso per stimolare la campagna elettorale in Molise. Forza Italia e centrodestra hanno puntato la campagna elettorale soprattutto sul potenziamento delle infrastrutture e della sanità pubblica. Nella sua lettera programmatica agli elettori Roberti parla anche della piaga dello spopolamento delle zone interne. Servono, dice, «mirati programmi di sviluppo per dare nuova linfa alle comunità e prospettiva di futuro alle nuove generazioni. In questo senso vanno intesi anche gli aiuti, insieme con il governo, alle giovani coppie per incentivare la natalità».

Saranno circa 240mila gli elettori chiamati alle urne oggi e domani. Alle ultime politiche sono andati al voto in 138.087. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Oltre Gravina e Roberti, in gara anche Emilio Izzo con la lista civica Io Non Voto I Soliti Noti. Il sistema elettorale prevede la ripartizione dei seggi nell'unica circoscrizione con una maggioranza minima di 12 seggi (su 20) alla coalizione del presidente vincitore e una soglia di sbarramento al 5% per le liste.

Ingegnere e professore di elettronica, Roberti è stato eletto sindaco nel giugno 2019 battendo il sindaco uscente Angelo Sbrocca (coalizione di centrosinistra), con il 61% dei consensi. È presidente della Provincia di Campobasso dal 3 settembre 2019. Il 5 maggio 2023, nel corso della convention di Forza Italia a Milano, con una nota congiunta dei partiti del centrodestra, viene designato dalla coalizione quale candidato alla carica di presidente della Giunta Regionale del Molise. Per lui 7 le liste: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Udc, Popolari, Molise che vogliamo, Roberti Presidente. Ha anche l'appoggio di Italia Viva.

Gravina, nato a Roma nel 77, è avvocato. E nel 2019 è stato eletto sindaco di Campobasso con il Movimento Cinquestelle. Lo sostengono sei liste: Pd, 5S, Sinistra-Verdi, Costruire Democrazia, Socialisti e Gravina Presidente. Il terzo candidato, Izzo, pensionato ex dipendente statale, guida una lista civica che definisce «movimento politico di salvezza pubblica».