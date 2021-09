"Un voto in più di Salvini", "Io invece...": botta e risposta tra Feltri e il leader della Lega

Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Vittorio Feltri, che corre come capo lista di Fratelli d'Italia alle elezioni amministrative di Milano in supporto del candidato del centrodestra Luca Bernardo. Il direttore editoriale del quotidiano Libero ha partecipato alla presentazione delle liste di FdI e durante la conferenza ha punzecchiato l'alleato Salvini: " Ho una speranza in particolare ed è quella che Fratelli d'Italia prendesse un voto in più di Salvini ".

Vittorio Feltri ha speso interamente la sua vita nel giornalismo e la candidatura a Milano non sarà per lui un'esperienza politica: " La mia esperienza politica è ridotta a zero ma semplicemente volevo fare una dichiarazione d'amore a Giorgia Meloni ". Vittorio Feltri è il nome inaspettato nelle liste di Fratelli d'Italia e la stessa leader l'ha voluto ringraziare, rivelando la sorpresa quando ha saputo che il direttore aveva accettato la candidatura: " Non ci credevo quando Vittorio Feltri con la sua storia, il suo portato, la sua storica libertà di dire sempre quello che pensa senza lacci e lacciuoli ha detto che si sarebbe non solo iscritto a Fratelli d'Italia, ma che si sarebbe candidato al consiglio comunale ".

Quindi, Giorgia Meloni ha concluso: " Per me è un grandissimo risultato per la stima personale che ho per Vittorio Feltri perchè penso sia un milanese Doc, e un uomo che con la sua libertà e intelligenza può portare davvero un grande valore aggiunto a Fratelli d'Italia e al Consiglio comunale di Milano che ne ha bisogno ".

Le parole di Vittorio Felstri sulla Lega sono state commentate successivamente da Ignazio La Russa, senatore di lungo corso di Fratelli d'Italia: " Siamo orgogliosi di avere come capolista Vittorio Feltri, che dice sempre quello che pensa e che sa che il nostro vero obiettivo è che il centrodestra unito prenda un voto in più della sinistra "