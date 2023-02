Washington annuncia nuove sanzioni. Bruxelles rimanda ancora

Sanzioni: l'Europa no, gli Stati Uniti sì. Mentre Bruxelles è costretta a rimandare a oggi il varo del decimo pacchetto di misure volte a colpire economicamente la Russia, dovendosi impegnare in una corsa contro il tempo per mantenere la promessa di vararle per il giorno dell'anniversario della guerra, l'America ha già fatto la sua mossa. «Gli Stati Uniti imporranno dure sanzioni contro i settori chiave dell'economia di Putin», ha spiegato la portavoce della Casa Bianca senza tuttavia precisare quanti e quali enti o individui saranno colpiti dalle nuove misure. Si sa solo che ci saranno «restrizioni» a società cinesi che si ritengono «attive nell'evadere sanzioni» contro la Russia per la guerra in Ucraina, come sottolinea la sottosegretaria di Stato Usa, Victoria Nuland. L'annuncio ufficiale del presidente Joe Biden dovrebbe avvenire oggi.

E veniamo all'Europa. ieri era atteso il via libero al decimo pacchetto di misure antirusse ma la riunione dei Rappresentanti Permanenti in Ue si è chiuso con un nulla di fatto. Decisiva sarebbe stata la posizione contraria della Polonia mentre gli altri 26 Paesi membri avevano trovato una sostanziale intesa sul pacchetto, che rimandava il dossier nucleare e quello dei diamanti a un successivo round di misure. Tra i punti di divergenza il divieto della gomma sintetica russa, che Varsavia vuole nel pacchetto. Su questo punto appare però difficile fare ulteriori concessioni, dato che non vi è certezza del fatto che l'adozione di sanzioni in questo settore colpirebbe l'economia russa, mentre appare certo l'impatto negativo che avrebbe sui prezzi europei e sulla competitività sia interna che esterna all'Ue. La misura in questione è stata proposta, e fortemente sostenuta, proprio dalla Polonia. Il Coreper tornerà a riunirsi oggi alle 10 per cercare di mantenere la promessa del via libera alle sanzioni entro il 24.