Weinstein rischia 60 anni. In aula testimonianza choc

Nuovo capitolo a a Los Angeles nel processo contro Harvey Weinstein l'ex produttore di Hollywood accusato da più donne di violenze sessuale. Weinstein si è dichiarato non colpevole delle accuse di stupro e violenza sessuale risalenti al periodo dal 2004 al 2013 anche dopo il primo processo, tenutosi a New York, in cui è stato condannato a 23 anni di carcere.

A tenere banco ieri la testimonianza choc di Jennifer Siebel Newsom, ora moglie del governatore della California Gavin Newsom, che ha accusato Weinstein per uno stupro che sarebbe avvenuto nel 2005. Il controinterrogatorio da parte degli avvocati dell'ex produttore è stato durissimo, a tratti brutale, con l'avvocato difensore di Weinstein, Mark Werksman, che ha cercato in tutti i modi di dimostrare che il rapporto sessuale fu consensuale. Al punto che il legale ha chiesto in aula alla donna di simulare un orgasmo. «Questo non è il film Harry ti presento Sally», ha replicato sdegnata l'accusatrice, citando la famosa scena del film l'attrice Meg Ryan simulava un amplesso in un affollato ristorante. «Facevo rumori per indurlo a finire. Mi aveva appena stuprata», ha aggiunto tra le lacrime.

Siebel Newsom è stata la quarta e ultima tra le accusatrici di Weinstein a testimoniare contro di lui. La quinta accusatrice ha scelto di non presentarsi in aula a deporre, rendendo così un po' meno grave il quadro contro l'ex re di Hollywood. Il giudice Lisa Lench ha infatti dovuto ridurre da undici a sette i capi di imputazione di cui deve rispondere il produttore. Due capi di accusa di stupro con la forza e altri due per sesso orale forzato sono stati derubricati. Weinstein che già sta scontando una condanna a 23 anni nello stato di New York, inizialmente infatti rischiava 140 anni di prigione, mentre adesso se fosse dichiarato colpevole di tutte le accuse ne avrebbe di fronte «solo» 60. Atteso però anche un processo a Londra: una donna, lo accusa di essere stata aggredita da lui a metà anni Novanta.