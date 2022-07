Giornali terrorizzati dal voto anticipato

Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. Ovvero la Zanzara e la Zuppa, due programmi di successo, che si mescolano per leggere i giornali del giorno. In diretta da Bari, dove è in corso La Ripartenza, l'evento ideato dal vicedirettore del Giornale, i due giornalisti conducono una rassegna stampa a modo loro.