Capuozzo ora spiega: "Vi dico quale incidente vuole Zelensky..."

Volodimir Zelensky e Vladimir Putin stanno giocando alla roulette russa. Ne è fermamente convinto il cronista di guerra Toni Capuozzo che, sul sito di Nicola Porro, analizza la strategia dei due leader.

Il presidente ucraino, secondo Capuozzo, è "il più baldanzoso" e, soprattutto, "è un grande comunicatore" che sogna la no fly zone per liberare il suo Paese dal giogo russo. "Quando temiamo un incidente ai confini con la Nato, dobbiamo ricordare che, invece, lui se lo augura", ammonisce il noto giornalista, convinto che Zelensky abbia un atteggiamento intransigente sul tavolo dei negoziati perché spera di trarne vantaggio sul fatto che l'esercito russo sembra impantanato alla periferia di Kiev.