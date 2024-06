"Pomeriggio Cinque News" tocca a Simona Branchetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Allora parte oggi alle 17 lo spin off di Pomeriggio Cinque su Canale 5. Si chiama Pomeriggio Cinque News e sarà condotto dalla brava Simona Branchetti (foto) per tutto il periodo estivo. Sarà quindi suo il volto che nei prossimi mesi presidierà la fascia pomeridiana di Canale 5 in quello che è un normale avvicendamento.

Insomma, nessuna sorpresa. È stata proprio la conduttrice di Pomeriggio Cinque, ossia Myrta Merlino, ad annunciare il cambio in tutta serenità durante la puntata di venerdì scorso: «Vi devo dire una cosa importante perché da lunedì 17 giugno parte Pomeriggio Cinque News e al timone con mio sommo gaudio, con mia gioia vera, ci va una donna... Simona Branchetti, a cui faccio un enorme in bocca al lupo e le dico forza...».

Un avvicendamento tra due conduttrici, situazione più unica che rara. Da una parte Merlino ha chiuso la stagione del suo esordio su Canale 5 con gli apprezzamenti e la riconferma da parte di Pier Silvio Berlusconi. Dall'altra Simona Branchetti ha un'altra occasione per mostrare qualità già chiare non soltanto nella scorsa estate, quando ha guidato Morning News, ma già dai tempi di Sky Tg24 e, poi, durante la conduzione del Tg5. Come sempre, saranno l'attualità e la cronaca a dettare la scaletta di Pomeriggio Cinque News, che va in diretta dallo Studio 1 al Palatino di Roma. Tanto per dire, oggi si affronterà uno dei casi più attuali anche perché irrisolti, cioè l'omicidio di Pierina Paganelli di Rimini per il quale risulta indagato il vicino di casa Louis Dassilva. Un altro argomento è quello dell'orso filmato in piena notte mentre girava nel centro abitato di Malè nella Val di Sole, in provincia di Trento.

Infine, ci saranno approfondimenti sulla situazione della famiglia reale d'Inghilterra, dopo il ritorno in pubblico di Kate Middleton che l'altro ieri si è finalmente mostrata in pubblico a Londra. In sostanza si conferma la linea editoriale che è quella di trattare, con garbo e autorevolezza, gli argomenti di discussione quotidiana dei telespettatori. Non sarà radical chic, ma è utile. E anche piacevole.