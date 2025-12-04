Da "Portobello" al "Trono". Su Hbo Max le serie più belle

da Londra

Volete vedervi tutti ma proprio tutti gli sport invernali delle Olimpiadi? Siete amanti delle serie fantasy più spettacolari degli ultimi anni come Il trono di spade e di tutti i suoi spin-off come A Knight of the Seven Kingdoms o di quelle mediche come The Pitt o volete godervi l'ultimo film di Superman? Ecco che dal 13 gennaio li potete trovare su HBO Max, piattaforma streaming che diventa la casa di tutti i contenuti passati, presenti e futuri di HBO, Warner Bros ed Eurosport. In sostanza il colosso americano Warner Bros. Discovery ha creato una propria piattaforma che arriverà in Italia dopo essere sbarcata in mezzo mondo (già 128 milioni di abbonati).

Per gli spettatori significa che molte delle serie che sono abituati a vedere su Sky e Netflix, dovranno andarle a cercare su HBO Max. Il tutto a seconda della scadenza dei diritti di messa in onda. Per esempio: le nuove stagioni (seconde o terze) di alcune fiction già andate in onda (come The Last of Us e House of the Dragon) saranno visibili ancora su Sky in contemporanea con Max, mentre le nuove produzioni saranno disponibili solo sulla nuova piattaforma.

Per il debutto italiano e inglese, la Warner ha fatto una grande evento ieri sera a Londra presentato dal Ceo Casey Bloys che ha detto: "Siamo entusiasti di portare HBO Max e le sue storie indimenticabili in nuovi paesi europei con una delle line-up più forti di sempre".

L'avvio della piattaforma in Italia avviene in uno dei momenti più importanti della stagione televisiva: le Olimpiadi Milano-Cortina (6-22 febbraio) con tutte le discipline disponibili integralmente, mentre la Rai ne trasmetterà le competizioni principali. Per la parte sportiva, si potranno vedere i primi due tornei dell'Australian Open e del Roland-Garros con il ritorno in campo di Sinner e 300 giorni di ciclismo. La versione italiana comprende produzioni originali: la prima è Portobello (dal 20 febbraio), la serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nei panni del presentatore.

Altre fiction in arrivo: il caso di Melania Rea, uccisa dal marito Salvatore Parolisi; l'eredità contesa di Gina Lollobrigida, il delitto di Saman. E poi i film Nonostante di Valerio Mastandrea e Squali di Daniele Barbero.

Tra i titoli più attesi: A Knight of the Seven Kingdoms, ambientata un secolo prima del Trono di spade, la seconda stagione di The Pitt, Industry, Rooster, DTF St. Louis, Half Man, Lanterns, IT: Welcome to Derry.

Per abbonarsi tre possibilità a prezzi diversi: 5,99 con pubblicità, 11,99 e 16,99 per una visione completa. Il tutto in attesa che si chiarisca l'offerta di acquisto da parte di Netflix di tutta la parte entertainment di Warner Bros. Discovery rilanciata proprio in queste ore.