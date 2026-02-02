Precipita dall'ottavo piano dopo una lite. Ipotesi omicidio per 31enne colombiano

Un volo dall'ottavo piano di un palazzone di Pioltello, hinterland milanese. È morto così l'altra sera, un trentunenne di origini colombiane, rivelatosi poi senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio.

L'uomo è stato trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Cimarosa, nel popoloso quartiere Satellite. Secondo una prima ricostruzione, e dopo i rilievi dei carabinieri della compagnia di Pioltello, nell'appartamento da cui l'uomo è precipitato sono stati trovati i segni di una colluttazione piuttosto violenta. L'abitazione completamente a soqquadro. Circostanza che fa propendere più per la tesi dell'omicidio che per quella del suicidio.

Si ipotizza che fra le 21.30 e le 22 l'uomo sia stato raggiunto da alcune persone, gli inquirenti dopo aver esaminato le tracce dell'appartamento hanno parlato di cinque persone probabili e poi deve esserci stato sicuramente uno scontro fisico piuttosto violento. Quindi la caduta e il tonfo per il trentunenne, dopo essere precipitato da oltre 25 metri di altezza. Un vicino dello stesso condominio, avrebbe visto il colombiano precipitare. È stato l'uomo che ha dato subito l'allarme credendo si trattasse di un suicidio. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Stefano Ammendola.

Giunti sul posto, i soccorritori inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) hanno constatato il decesso. Resta da appurare se l'uomo si sia buttato, se sia caduto accidentalmente o se sia stato spinto di sotto.