"Pressing" a tutto campo con il calcio e non solo

Un grande merito di Sinner, oltre alla gloria portata a se stesso e all'Italia, è stato quello di aver reso popolari altri sport che non siano il calcio. Merito anche della Ferrari, delle ragazze azzurre della pallavolo, del basket. Dunque, molti programmi televisivi dedicati solo al pallone si sono aperti anche alle altre discipline. A seguire questa strada è anche Mediaset: da domani, in seconda serata, arriva su Canale 5 Pressing Nel cuore dello sport, evoluzione dell'appuntamento domenicale che si presenterà con una veste rinnovata e, appunto, insieme al calcio che resta il core business, parlerà anche dei grandi momenti degli altri sport.

A guidare il programma saranno Alberto Brandi, volto storico delle domeniche di Mediaset con Guida al Campionato e Controcampo, e Monica Bertini. "Una delle novità del nuovo Pressing - spiega Brandi - è la presenza nel parterre di grandi ospiti come, per esempio, Clemente Russo, che è stato un campione nella sua disciplina, il pugilato, ma che allo stesso tempo è un tifosissimo del Napoli e darà tutto il suo supporto alla squadra di Antonio Conte. Infatti, il calcio resta uno degli argomenti che più appassiona e, quindi, non mancheranno le immagini e gli highlights della giornata di Serie A". Questa domenica nello specifico un focus speciale su Juventus-Inter e sul posticipo tra Milan e Bologna commentati da tre campioni come Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini.

Il rinnovato Pressing rientra anche nel percorso di sviluppo editoriale di Canale 5 e di Mediaset, volto a rafforzare l'offerta di informazione e intrattenimento che, come stiamo vedendo in questi giorni, sta portando frutti abbondanti: dal grande successo della Ruota della Fortuna alla buona partenza dei nuovi programmi di approfondimento.

Comunque, gli appassionati di calcio, non si devono preoccupare: per loro ci sarà ancora molto spazio su Mediaset. I vertici di Cologno hanno siglato con Dazn un accordo per la trasmissione in co-esclusiva di sei tra i migliori match del campionato spagnolo. LR