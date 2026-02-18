Prevenzione a scuola. Via alla Mini maratona fra cibo, sport e salute

Parlando di Olimpiadi e sport se pensiamo alla prevenzione immaginiamo una sorella maggiore. Quella che, comunque vada, accompagna al successo, o nello sport o nella vita.

Visto che è importante acquisire da giovanissimi l'abitudine a prevenire i disagi della mente e del corpo, l'Osservatorio Metropolitano di Milano assieme a Women Care Ets ha lanciato una "Mini maratona della prevenzione" insieme con l'Istituto comprensivo Spiga che ha ottenuto il supporto di Regione Lombardia e dell'assesorato alla Famiglia oltre che di altri partner. Entro maggio si svolgeranno quattro incontri che coinvolgeranno 400 studenti dagli 11 ai 14 anni insieme con le loro famiglie, "per comunicare la prevenzione a 360 gradi attrvaerso esperti - ha spiegato Carla De Albertis, ex assessore alla Sanità della giunta Moratti e oggi responsabile area Cultura e sociale dell'Osservatorio metropolitano - Il progetto unisce alimentazione, movimento, benessere psichico, inclusione sociale e prevenzione oncologica". A Riccardo Bettiga, psicologo, psicoterapeuta e garante per l'Infanizia e Adolescenza di Regione Lombardia, toccherà la parte dedicata alla conoscenza di sè, al rispetto degli altri e alla costruzione di relazioni sane, presupposti per non cadere nell'autolesionismo, nel bullismo e nella disistima dell'altro sesso. Ci sarà poi l'incontro con la nutrizionista Evelina Flachi. Oltre 1 minore su 4 (26,7% tra 3-17 anni) è in sovrappeso o obeso, con picchi al Sud fino a 4 su 10. Le cause principali sono abitudini alimentari scorrette e sedentarietà. "Non si tratta di impostare diete ma di trasmettere lo stile sano che ci accompagnerà per la vita, tenendo presente che la convivialità a tavola è un aspetto del benessere" (non panini consumati in fretta ha chiarito De Albertis che ha anticipato che il progetto pilota di via della Spiga verrà esteso ad altre scuole. L'aspetto medico sarà curato da Carlo Antonio Liverani, Fondatore del Centro per la prevenzione, la diagnosi e la cura della patologia genitale Hpv della Clinica Mangiagalli, che parlerà di come prevenire l'Hpv.

Il valore dello sport sarà sottolineato da Daniele Gilardoni, undici volte campione del mondo di canottaggio: "Lo sport trasmette forza morale e spirito d'iniziativa e ci insegna a rialzarci dopo le sconfitte".

L'evento conclusivo si terrà il 28 maggio nell'aula magna dell'Istituto insieme agli atleti paralimpici Ausportiva e Dragons che mostreranno il rugby in carrozzella (carrozzelle donate dai Lions).