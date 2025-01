Generali punta sull’asset management

Ascolta ora 00:00 00:00

L’espansione nell’asset management è fondamentale nella strategia globale del gruppo Generali (il cui cda del 20 gennaio vagliando un’importante partnership con Natixis). Nonostante la posizione di partenza svantaggiata rispetto ai grandi player anglosassoni, Generali ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dall’acquisizione di Conning negli Stati Uniti, che ha aggiunto 150 miliardi di asset under management. "Continuiamo su questa strada perché l’economia di scala è fondamentale nella gestione degli investimenti", ha affermato Giancarlo Fancel, ad di Generali Italia, alla commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, ribadendo l’importanza di avere i migliori gestori per massimizzare i rendimenti.

Calamità naturali

Uno dei temi centrali è stato l’obbligo per le Pmi di assicurarsi contro eventi naturali introdotto dalla legge di Bilancio. Fancel ha evidenziato come l’Italia sia uno dei Paesi europei più sottoassicurati, con solo il 5% delle abitazioni private coperte rispetto al 95% della Germania. Ha auspicato un intervento normativo più esteso, che includa le famiglie italiane, dato che gran parte del patrimonio immobiliare del Paese rimane privo di protezione adeguata.

Previdenza complementare e contributo all’economia reale

La previdenza complementare è stata descritta come un asset strategico cruciale per l’Italia. Attualmente, meno di dieci milioni di italiani sono iscritti a fondi pensione complementari, un numero insufficiente secondo Fancel. Ha proposto incentivi per espandere il settore e promuovere il partenariato pubblico-privato, favorendo l’incontro tra domanda degli investitori istituzionali e offerta delle Pmi. A questo scopo è stato evidenziato il contributo di Generali all’economia italiana: oltre 150 miliardi di euro in risparmi e investimenti gestiti, inclusi circa 37 miliardi in Btp. Si tratta di un impegno importante da parte di una compagnia che assicura una famiglia su tre e un’impresa su quattro in Italia.

La governance del processo di investimento

Durante l’audizione, Fancel ha sottolineato l’importanza di una gestione professionale degli asset da parte degli enti previdenziali. Ha richiamato l’attenzione su un modello di governance rigoroso, che protegga i risparmi e garantisca ritorni ottimali per i clienti.

Questo approccio si basa su una rigorosa strategia di asset allocation e su una supervisione continua da parte di organi interni e regolatori esterni, come Ivass, Covip e Consob. Il messaggio finale di Fancel è un invito agli enti previdenziali italiani a evolversi come investitori istituzionali, adottando regole chiare per modernizzare il sistema e garantire prestazioni future.