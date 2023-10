Pensioni, 14 miliardi per le rivalutazioni: fino a quattro volte il minimo

Il panorama delle pensioni in Italia sta attraversando una profonda trasformazione con l'introduzione in Manovra di una riforma significativa annunciata dalla premier Giorgia Meloni. Questa riforma apporta importanti cambiamenti nei sistemi pensionistici italiani, mirando a creare maggiore flessibilità e un approccio più equo per i pensionati. Ecco tutte le novità.

Rivalutazione delle pensioni

Un altro aspetto essenziale della riforma riguarda la rivalutazione delle pensioni in Italia. Giorgia Meloni ha annunciato una rivalutazione significativa delle pensioni al fine di compensare l'inflazione. In particolare, le pensioni fino a quattro volte il minimo nazionale saranno rivalutate al 100%, mentre quelle tra quattro e cinque volte il minimo saranno rivalutate al 90%. Questo approccio graduale tiene conto dei bisogni diversificati dei pensionati in base al loro reddito previdenziale. Inoltre, è stata confermata la rivalutazione anche per le pensioni minime di coloro che hanno superato i 75 anni. Questa misura riconosce il fatto che i pensionati più anziani possono affrontare sfide finanziarie particolari, come i costi crescenti della salute e delle cure mediche. Questo consentirà ai lavoratori di andare in pensione a 63 anni con 36 anni di contributi, in particolare per caregiver, disabili, e lavoratori usuranti, mentre le donne potranno farlo con 35 anni di contributi. Per quanto riguarda la Quota 104, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiarito che non si tratta di una pensione a tempo pieno, ma piuttosto di un meccanismo di incentivi per incoraggiare i lavoratori a rimanere attivi nel mondo del lavoro.

Pensioni e inflazione

Inoltre, la premier Meloni ha annunciato un importante aggiornamento per le pensioni in relazione all'inflazione, con un aumento significativo di circa 14 miliardi di euro. Questa revisione prevede un aumento del 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo, riducendo gradualmente fino al 90% per quelle tra 4 e 5 volte il minimo. Inoltre, è confermata una super-rivalutazione per le pensioni minime delle persone con più di 75 anni, dimostrando un impegno a garantire una maggiore sicurezza economica per i pensionati.

Fondo per la flessibilità in uscita

Una delle principali novità di questa riforma è l'abolizione dell'Ape Sociale e dell'Opzione Donna, sostituiti da un unico fondo per la flessibilità in uscita. Questa mossa mira a semplificare il sistema pensionistico e a renderlo più comprensibile per i cittadini italiani. Inoltre, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che questa riforma rappresenta un importante passo verso la creazione di un sistema pensionistico più equo e sostenibile.

Sistema contributivo

Un aspetto altrettanto significativo di questa riforma riguarda le novità all’interno del sistema contributivo. In precedenza, coloro che facevano parte di questo sistema erano obbligati a ritirarsi solo quando avevano raggiunto un'età specifica, a condizione che l'importo della loro pensione fosse inferiore a 1,5 volte la pensione sociale. Tuttavia, il governo ha ritenuto che questa misura non fosse adeguata e ha eliminato tale vincolo. Questo rappresenta una svolta importante, poiché consente ai lavoratori di ritirarsi in modo più flessibile, senza dover attendere fino a una determinata età. La spinta principale dietro questa decisione è quella di concentrare le risorse disponibili su coloro che ne hanno più bisogno. Questo approccio riflette un'impegno a garantire che i cittadini con redditi più bassi ricevano il supporto di cui hanno bisogno per mantenere uno standard di vita dignitoso in pensione.