Pensioni 2025: il calendario ufficiale dei pagamenti

L’anno volge al termine e, con l’arrivo della tredicesima e della quattordicesima, i pensionati guardano al 2025 con attenzione. Ma quando verranno erogate le pensioni? Quali sono le date chiave stabilite dall’Inps? Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Le pensioni nel 2025

Nel 2025, le pensioni verranno accreditate il primo giorno bancabile di ogni mese, seguendo le regole stabilite dalla legge n. 205 del 2017. Questa normativa prevede che, se il primo giorno del mese cade in un giorno non bancabile (come sabato, domenica o festivo), il pagamento venga effettuato il giorno utile successivo. Per gennaio, l’eccezione rimane: il pagamento avviene sempre il secondo giorno utile dopo Capodanno. Per esempio, se il primo giorno del mese è festivo o durante il weekend, bisognerà attendere il giorno successivo in cui banche e Poste sono operative.

I giorni bancabili

I giorni bancabili sono quelli in cui banche e Poste effettuano operazioni finanziarie regolari. La differenza tra le due istituzioni è sottile ma significativa: le banche considerano giorni bancabili dal lunedì al venerdì, mentre Poste Italiane include anche il sabato, oltre ai giorni feriali. I giorni festivi non rientrano nei giorni bancabili. Pertanto, se il primo giorno del mese è una domenica o un giorno festivo, il pagamento viene rinviato al primo giorno utile. Nel caso in cui il primo giorno utile sia un sabato, chi ritira la pensione presso Poste può farlo solo di mattina, mentre chi riceve l’accredito in banca deve attendere il lunedì.

Il calendario

Di norma, la pensione viene accreditata il primo giorno bancabile di ogni mese, che spesso coincide con il primo giorno del mese. Tuttavia, se questa data cade durante il fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento slitta al giorno successivo utile. Per il 2025, i pagamenti avverranno venerdì 3 gennaio, sabato 1° febbraio per chi utilizza le Poste e lunedì 3 febbraio per chi ha il conto in banca. Stessa situazione a marzo, con accrediti fissati per sabato 1° alle Poste e lunedì 3 nelle banche. Invece, per aprile i pagamenti saranno erogati martedì 1°, così come a maggio, venerdì 2, e a giugno, martedì 3. Anche a luglio e agosto il primo giorno utile sarà rispettivamente martedì 1° e venerdì 1°, mentre a settembre e ottobre i pagamenti avverranno lunedì 1° e mercoledì 1°. Infine, a novembre e dicembre, le date fissate saranno lunedì 3 novembre e lunedì 1° dicembre. Non sempre, dunque, i pagamenti saranno effettuati il primo giorno del mese, con chi ha il conto in banca che in alcuni casi dovrà aspettare più a lungo rispetto a chi riceve la pensione alle Poste.

A chi spettano i pagamenti

Questo calendario non si limita alle pensioni di vecchiaia o di reversibilità, ma comprende anche altre prestazioni previdenziali e assistenziali, come assegno

sociale, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento e di frequenza per minori e rendite vitalizie Inail. Inoltre, nello stesso cedolino sono incluse le maggiorazioni sociali per coloro che ne hanno diritto.