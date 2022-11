Pensioni, in arrivo la maxi rivalutazione: l'aumento previsto

Scatta la maxi-rivalutazione delle pensioni. Dal primo gennaio 2023 le cifre sugli assegni subiranno un aumento del 7,3% per effetto della consueta operazione di rivalutazione, firmata dal ministro Giorgetti, che adegua il trattamento pensionistico al costo della vita.

Si tratta di una vera e propria "boccata d'ossigeno", soprattutto in questo momento in cui gli aumenti dei prezzi per beni e servizi (a partire dalla spesa alimentare) per effetto dei rincari sul costo dell'energia, hanno inciso pesantemente sul bilancio familiare degli italiani.

L'incremento (che segue l’adeguamento di novembre) è il più alto registrato negli ultimi 20 anni, è legato all'andamento dell'inflazione che ad ottobre scorso si è attestato al +8% per l'indice generale e al +3,7% per la componente di fondo. La rivalutazione dovrebbe consentire, almeno in parte, la capacità di spese dei pensionati a partire dalle minime, che con l'adeguamento arriveranno a 563,73 euro dal 1° gennaio 2023, e dagli assegni sociali che passeranno dai 460,28 euro attuali a 493,88 euro da inizio anno prossimo.

Le parole di Giorgia Meloni

A salire, però, dovrebbero essere tutte le pensioni o, quantomeno, per quelle i cui assegni arrivano a 4 volte il minimo Inps (523,38 euro); l'attuale normativa in materia prevede, difatti, che sia garantito un adeguamento pieno (100%) alla rivalutazione di tutte i trattamenti i cui importi siano, appunto, sino a 4 volte al minimo Inps (circa 2.100 euro al mese) mentre l'adeguamento scende al 90% per i trattamenti che prevedono importi tra 4 e 5 volte l'assegno minimo per finire con un adeguamento al 75% per le pensioni superiori di 5 volte il minimo.

" Rivaluteremo tutte le pensioni secondo l'indicizzazione ma con una percentuale diversa ”, spiega la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, “ Abbiamo deciso di aiutare le minime che (ndr) saranno rivalutate del 120%. Tutte le pensioni fino a 2mila euro saranno rivalutate del 100% " mentre “ mano a mano l'aumento diminuisce fino alle pensioni oltre 10 volte la minima, cioè sopra i 5mila per le quali l'indicizzazione la finiamo al 35% ”.