Scadenze Modello Redditi persone fisiche: tutti gli appuntamenti

La scadenza per presentare il Modello Redditi dedicato alle persone fisiche è fissata al 28 settembre. La deadline riguarda diverse categorie tra cui dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali. Ecco tutte le informazioni per sanare l’omessa presentazione agli uffici postali del Modello e le prossime scadenze.

Il Modello

Il 28 settembre è anche la giornata in cui sarà possibile versare la sanzione per l’omessa presentazione del Modello Redditi PF. Coloro che non hanno provveduto a farlo entro il 30 giugno 2023 dovranno quindi saldare quanto dovuto. A differenza del 730, il Modello Redditi Persone Fisiche, abbreviato in PF, fino al 2016 veniva denominato Modello UNICO, ha una struttura più articolata, il documento è composto da tre sezioni differenti che riguardano i dati del soggetto, i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, inoltre il quadro RW per gli investimenti all’estero e il quadro AC per gli amministratori di condominio.

Le prossime scadenze fiscali

In merito alla stagione dichiarativa 2023 le prossime scadenze fiscali sono fissate al 27 settembre come ultimo giorno per l’annullamento del modello Redditi inviato senza F24, mentre il 30 novembre è l’ultima data utile per inviare il modello Redditi e di quello correttivo o aggiuntivo del 730. Il 28 febbraio 2024, invece, è ultimo giorno per il modello Redditi precompilato tardivo e per scaricare il modello Redditi PF online 2023. Questa data è stata decisa in base al fatto che sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del 30 novembre 2023.

La procedura

Oltre al formato cartaceo dedicato ai Redditi PF 2023 è necessario presentare la scheda per scegliere dove destinare l’8, il 5 e il 2 per mille rispetto all’Irpef. Inoltre è necessario effettuare il versamento della sanzione. In merito alla somma da pagare bisogna utilizzare il codice Tributo: 8911, Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie per l'F24.