Prezzi delle case per i Giochi: aumenti del 102 per cento

Mancano tre mesi all'avvio delle Olimpiadi Invernali e il mercato immobiliare milanese mostra già segnali di forte fermento: secondo l'analisi di Abitare Co. - società secializzata nell'intermediazione immobiliare - gli affitti brevi per un appartamento per un massimo di quattro persone nelle zone centrali di Milano più soggette al turismo (Centro Storico, Brera, Porta Nuova, Citylife, Porta Romana) e nei quartieri chiave dei Giochi Olimpici, vicini agli impianti che ospiteranno le competizioni (Santa Giulia, Assago, San Siro, Rho), aumentano in media durante le Olimpiadi del +102 per cento rispetto a una settimana senza eventi.

Tra le zone, la crescita maggiore si registra ad Assago (+153 per cento), mentre i canoni più alti nel Centro Storico (2.800 euro a settimana). Una tendenza confermata anche dall'analisi del turismo internazionale: nel periodo compreso tra il primo e il 21 febbraio 2026, infatti, si prevede un aumento del 160 per cento degli arrivi dall'estero verso il Nord Italia rispetto allo stesso periodo del 2025 (Fonte Visa Consulting & Analytics).

Per chi sceglie di vivere da vicino le Olimpiadi soggiornando nelle aree limitrofe alle sedi di gara, i costi dell'ospitalità risultano sensibilmente più elevati rispetto alle medie fuori stagione. Gli affitti brevi registrano infatti un incremento medio del +144 per cento (1.925 euro a settimana). A crescere maggiormente è Assago, sede della Milano Ice Skating Arena destinata alle gare di pattinaggio di figura e short track, con +153 per cento rispetto a un'altra settimana senza eventi e un canone settimanale di 1.900 euro. Segue il quartiere Santa Giulia, dove sarà presente la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, l'impianto che ospiterà i tornei di hockey su ghiaccio, con +147 per cento e 2.100 euro a settimana. Nel quartiere San Siro, dove si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, un appartamento e' in media affittato a 2.200 euro (+144 per cento).

Infine, a Rho dove sara' allestito il Milano Ice Park per ospitare le gare di pattinaggio di velocita' e alcune partite di hockey su ghiaccio, i prezzi crescono del +130 per cento, con una media di 1.500euro a settimana.