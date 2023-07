Prime Video si rinnova e scommette sul "comedy"

Prime Video si «radica ancora di più nel segmento italiano», sottolinea Marco Azzani, Country Managing Director del colosso dello streaming, durante l'annuncio, ieri, delle nuove produzioni e acquisizioni italiane che sono molto orientate sul comico e sulla commedia. Ma non mancheranno anche le novità per il calcio, con la stagione 2023/2024 di UEFA Champions League e le migliori partite del mercoledì in diretta fino al 2027.

Ecco intanto le nuove produzioni audiovisive come le serie Gigolò per caso diretta da Eros Puglielli con Christian De Sica che interpreta «un vecchio gigolò - racconta l'attore che ha appena finitimo di girare il suo film numero 112 - a cui prende un infarto e deve convincere suo figlio a continuare il mestiere, per non perdere le clienti».

C'è poi la serie Antonia diretta da Chiara Malta che, pur trattando di una malattia, l'endometriosi ossia l'infiammazione cronica degli organi genitali femminili, lo fa «con ironia», racconta la protagonista e ideatrice Chiara Martegiani affiancata dal suo compagno Valerio Mastandrea, attore anche nella serie.

No Activity: Niente da segnalare, diretta da Valerio Vestoso, è una fiction tutta da ridere incentrata sulle coppie di due poliziotti (Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi), due criminali (Rocco Papaleo e Fabio Balsamo) e due operatrici della Centrale (Carla Signoris e Emanuela Fanelli).

Tra le novità troviamo Sul più bello - La serie ma anche le riconferme delle seconde stagioni di Sono Lillo con, appunto, Lillo e Monterossi con Fabrizio Bentivoglio. E poi gli show come Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna con Dargen D'Amico e Amazing - Fabio De Luigi con l'attore che sta per ricevere un premio vittima, un po' consapevole e un po' no, di una serie di scherzi di amici come Virginia Raffaele, Adriano Pappalardo, Marco Mengoni e la Gialappa's.

Ci sono poi i film come Elf Me con Lillo Petrolo e Anna Foglietta che uscirà a Natale, Il migliore dei mondi con Maccio Capatonda, Pensati Sexy con Diana Del Bufalo e la pornostar Valentina Nappi.

Infine l'annuncio di un'interessante serie sul più grande furto di diamanti avvenuto al World Diamond Center di Anversa nel 2003, Everybody Loves Diamonds, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e con Kim Rossi Stuart, sarà disponibile dal 13 ottobre.