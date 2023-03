Il primo giorno di scuola per i 16 assessori lombardi

Primo giorno di scuola per la nuova giunta lombarda. Ieri mattina, puntuali alle 10,30, assessori e sottosegretari sono arrivati al 13º piano di Palazzo Lombardia per la prima seduta operativa. Nella Sala dedicata a Maroni, ognuno dei 16 neo nominati ha preso il suo posto assegnato che manterrà per i prossimi 5 anni. Le signore in tailleur scuro, gli uomini tutti in giacca e cravatta, a parte Bertolaso, il riconfermato assessore al Walfare che ha riconfermato anche il suo outfit con l'immancabile pullover blu. A capotavola il presidente Fontana, a sinistra il vicepresidente Marco Alparone, a destra il segretario generale Antonello Turtiello.

Quindi pronti via. «Ho accolto con piacere la richiesta di approfondimenti e l'entusiasmo con il quale tutti i componenti della nuova Giunta hanno approcciato l'inizio formale dei nostri lavori. Da parte di tutti è emersa una grande voglia di fare e di proporre nuove idee», ha commentato Fontana, dopo aver condiviso con la sua squadra le linee fondamentali del Programma Regionale di Sviluppo, il principale documento di programmazione dell'Ente, che individua gli obiettivi ritenuti strategici per i prossimi cinque anni. Che ha una novità già nel nome che rispecchia un obiettivo: essere innanzitutto sostenibile. «Da PRS a PRS-S, seguendo le tre declinazioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale» ha chiarito il Fontana. Non solo. Il Programma avrà un approccio «data driven» basato cioè su una lettura sistematica dei dati che consentirà scelte consapevoli ma soprattutto eventuali correzioni di rotta «necessarie in ogni momento della legislatura».

Il Governatore ha anche evidenziato «la stretta correlazione tra programmazione, attuazione e rendicontazione: ogni anno, come in passato, la Giunta dovrà essere in grado di dare conto ai cittadini dello stato di raggiungimento degli obiettivi prefissati, in una prospettiva di piena trasparenza e partecipazione». Un'altra delle più importanti novità sarà quella di puntare su una «visione trasversale»: il PRSS non sarà declinato verticalmente, per singoli assessorati, ma attraverso linee strategiche che aggregano obiettivi, per favorire l'utilizzo integrato delle risorse e lo sviluppo di sinergie.

Il documento rispecchierà l'impostazione del programma elettorale del presidente Fontana, che aveva individuato 7 pilastri verso i quali fare convergere tutte le politiche di legislatura. Ieri intanto Lega e 5 Stelle hanno anche nominato i loro rispettivi capigruppo in regione, rispettivamente Alessandro Corbetta e Nicola Di Marco. Oltre ai principi, come ogni primo giorno di scuola che si rispetti, prima dello scadere dell'ora, il Governatore ha aggiunto una raccomandazione ai suoi assessori, quella di essere sempre presenti in Consiglio. E il primo, sarà domattina.