Prove generali per le Olimpiadi. Al via da Bormio con la discesa

Con la prima prova cronometrata della discesa libera in programma domani a Bormio, si apre ufficialmente la road map dei test event dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Le edizioni di quest'anno e del dicembre 2025, saranno fondamentali per valutare la sicurezza degli atleti in pista, il nuovo sistema di innevamento, il nuovo traguardo e l'arena. La «Road to 2026» inizierà, quindi, con la Coppa del mondo di Bormio, per proseguire con un fitto programma a gennaio 2025. Sulle nevi della Val di Fiemme dal 3 al 5 in occasione del Tour de Ski di sci nordico, sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo il 18 e 19 sfrecceranno le «donne-jet» dello sci alpino, e tra i boschi di Anterselva dal 23 al 26 si terrà la Coppa del mondo di biathlon. Sul finire del mese (29-30 gennaio), sarà la volta di un altro grande appuntamento in Val di Fiemme con la Coppa del mondo di Para biathlon, seguita l'1 e 2 febbraio dal medesimo circuito di sci di fondo paralimpico. Dalla neve al ghiaccio, la «Milano Ice Skating Arena» si prepara ad accogliere gli atleti dello short track per la tappa conclusiva dell'Isu World Tour dal 14 al 16 febbraio. Sempre a febbraio 2025, il 19 e 20, nello stesso palazzetto milanese, sarà la volta di una competizione internazionale di pattinaggio di figura, il 'Road to 2026 Trophy'. Bormio tornerà protagonista il 22 e 23 febbraio con la tappa di Coppa del mondo di sci alpinismo, la disciplina che proprio a Milano Cortina 2026 farà il suo debutto nel programma olimpico.

Livigno ospiterà gli assi del freestyle dall'8 al 14 marzo con la Coppa del mondo di Aerials e Moguls. Dal 12 al 21 aprile il 'Cortina Curling Olympic Stadium', già sede dei Giochi olimpici del 1956, si svolgeranno i Campionati mondiali juniores di curling.