Pulizie di parchi, spiagge e a Roma il gran finale oggi con i Tiromancino

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tema ufficiale dell'Earth Day 2025 è «Il nostro potere, il nostro pianeta» («Our Power, Our Planet»). Un invito forte e chiaro a riconoscere la responsabilità individuale e collettiva che abbiamo nel guidare il cambiamento. Il mondo ha messo in programma pulizie collettive di spiagge e parchi, piantumazioni urbane, eventi culturali, passeggiate ecologiche, mercatini sostenibili e molto altro. Tante attività sono gratuite e adatte anche ai più piccoli e segnano il 55° anniversario della Giornata della Terra. Per celebrare questo traguardo, l'invito per i 192 paesi è di unirsi a sostegno delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di triplicare la produzione globale di elettricità pulita entro il 2030. Quarantanove nazioni generano già oltre la metà della loro elettricità da fonti solari, eoliche, idriche e geotermiche, tra cui Canada, Svizzera, Austria, Nuova Zelanda, Brasile, Norvegia, Svezia e Danimarca. L'Islanda ottiene il 99,99% della sua elettricità da fonti rinnovabili.

L'Italia durante questa settimana ha già messo in atto tante manifestazioni. Il 22 aprile Roma ospiterà l'evento conclusivo delle celebrazioni italiane della Giornata della Terra con una grande maratona multimediale realizzata in collaborazione con la Rai. Saranno approfonditi tutti i temi dell'Agenda 2030 con il contributo di artisti, scienziati, giornalisti e divulgatori. Le celebrazioni si concluderanno alla Nuvola di Fuksas con la premiazione dei «Reporter per la Terra 2025» e il «Concerto per la Terra» dei Tiromancino. Dalle ore 14, l'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa (Biella) organizza un open day riservato agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola. L'evento sarà un'occasione per approfondire tematiche legate alla natura, alla biodiversità e al cambiamento climatico, con l'obiettivo di integrare questi argomenti nella didattica quotidiana. Oltre agli eventi principali, numerose città italiane organizzano attività locali per celebrare la Giornata della Terra.

Queste possono includere pulizie collettive di spiagge e parchi, piantumazioni urbane, eventi culturali, passeggiate ecologiche, mercatini sostenibili e molto altro. Molte di queste attività sono gratuite e adatte anche ai più piccoli.