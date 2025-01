Quadrilatero, via a Ztl e multe ma per 60 giorni saranno "soft"

Ascolta ora 00:00 00:00

Partirà a fine mese (o al massimo ai primi di febbraio) la Ztl Quadrilatero già contestata nei mesi scorsi da commercianti, albergatori e locali. Durante le feste si è sbloccata la consegna delle telecamere e ora sono tutte al loro posto. Il sindaco Beppe Sala conferma: «Siamo in corsa per dare il via a fine gennaio. Faremo due mesi di test, vuol dire che la Ztl funzionerà ma non partiremo immediatamente con le multe, spiegheremo ai cittadini come funziona e metteremo a punto soprattutto la questione delicata del rapporto con i garage, i parcheggi pubblici e privati. Come abbiamo detto, la telecamera può intercettare un'auto che entra ma se poi entra nel garage disattiva il meccanismo che dà origine alla multa». Come ha anticipato, per sanzionare con le telecamere il Comune dovrà attendere i due mesi richiesti dal pre-esercizio. Le sanzioni però, dopo un primo avvio soft, potranno scattare da parte delle pattuglie dei vigili: la Ztl sarà in vigore a tutti gli effetti, tutti i giorni e h24. Moto e motorini sono salvi per il primo anno.

La Ztl sarà attiva negli isolati definiti dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca, strade a loro volta confinanti con l'attigua Ztl di corso Europa (in lavorazione nell'ambito di M4) e con l'area pedonale compresa tra piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria, piazza San Fedele. Come prescritto dal Ministero, il Comune ha dovuto escludere i 15 minuti di «tolleranza» che dovevano servire per cercare parcheggio o accompagnare un passeggero. Il divieto sarà in vigore per tutti i mezzi con l'esclusione (previa registrazione) di residenti e domiciliati autorizzati alla sosta su strisce blu, proprietari di box o posti auto nella Ztl, chi ha prenotato un posto nelle autorimesse presenti, mezzi di servizio di imprese di manutenzioni (come impianti idrici e gas), artigiani e impiantisti che prestano occasionalmente servizio (a cui sono concessi 50 ingressi all'anno), mezzi di enti che offrono pronto soccorso e assistenza sociosanitaria gratuita. Visto che le maison della moda organizzano eventi di richiamo nazionale e internazionale, sono previste deroghe per i veicoli a supporto. Idem alle auto dirette alle strutture alberghiere, taxi e Ncc, oltre a quelle a supporto dell'attività di car-valet (il servizio di presa in custodia, parcheggio e riconsegna del veicolo, offerto da alcuni boutique e hotel). Deroghe, sempre previa registrazione, anche per il trasporto cose dalle 2 alle 8, per i prodotti alimentari deperibili anche dalle 16 alle 18 e per i veicoli di esercenti del commercio, dalle 2 alle 10 per la consegna a domicilio di prodotto acquistati on line.

Il presidente di Montenapoleone District Guglielmo Miani ribadisce: «Aperti a valutare una Ztl e disponibili a un tavolo di confronto che tenga in considerazione le esigenze delle attività e dei visitatori, considerata l'attrattività del Distretto, con via MonteNapoleone, decretata prima via dello shopping a livello mondiale.

Oltre a rivalutare anche con il Ministero il grace period indispensabile per garantire l'accesso ai parcheggi, prima dell'ordinanza aspettiamo risposte ai punti aperti, tra cui il servizio valet parking e i relativi parcheggi limitrofi all'aperto», c'è l'ipotesi di via Senato, «orario di carico e scarico e durata dei divieti anche dopo le 18».