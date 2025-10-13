Quando la precisione lascia il posto alla qualità del tempo individuale

La monolancetta di MeisterSinger si veste di nuovo, di fresco, traduzione italiana dal greco kainos, in riferimento all'era cenozoica, un'epoca di forte rinnovamento nella storia della Terra, iniziata oltre 65 milioni di anni fa, dopo il periodo Mesozoico, tutt'ora in corso. Durante Watches & Wonders, in aprile, la Casa tedesca diMünster, prossima al venticinquesimo anniversario, ha voluto dare, infatti, con la linea Kaenos, un'accelerazione importante al suo tempo particolare, dove non conta la precisione pura, ma la qualità. E le ultime varianti della neonata collezione, con vetro zaffiro a protezione di un quadrante connotato dalla presenza del datario, in configurazione analogica centrale o digitale al 6, impermeabilità fino a 10 atmosfere e, specificamente, imprinting sportivo della cassa, con carrure monoblocco e anse inclinate ad accogliere l'integrazione del bracciale/cinturino, confermano il suddetto intento, forti di un design premiato con l'iF Design Award e con il Red Dot Award.

L'aggressività è incrementata dal trattamento DLC nero della cassa in acciaio da 40 mm e si manifesta per contrasto con l'originale quadrante giallo dorato soleil nelle due versioni, come accennato, con la data a finestrella al 6, o con indicazione sequenziale al centro e riferimento al 12.

Su di esso, composto da due piani, la Casa ha lavorato di fino, tagliando la superficie superiore per ottenere gl'indici su fondo bianco e i numeri arabi stilizzati su base nera; la sfera oraria brunita è ben allungata e luminescente, a garanzia di una buona leggibilità.

I modelli, entrambi in serie limitata a 50 pezzi, sono animati da meccanismi automatici Sellita, visibili attraverso il vetro zaffiro sul fondello, fissato da 4 viti: si tratta del calibro SW400 (datario a finestrella) e del SW200 (data su disco centrale), dotati di un'autonomia di 38 ore e di una massa oscillante personalizzata in oro, completata da semicerchio interno nero. Per la prima volta, infine, il Kaenos, è definito da cinturino in pelle di vitello granulata, evidentemente tinto di giallo.