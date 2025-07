Quando in viaggio si portano soltanto un look vintage e adrenalina pura

Le Red Bull Cliff Diving World Series non sono adatte per cuori deboli. Vedere i tuffatori lanciarsi da ben 27 metri, impattando l'acqua ad una velocità prossima ai 100 km/h, è impressionante. Dopo la tappa iniziale del circuito, nelle Filippine, presso "El Nido", lo scorso 29 giugno è stata la volta di Polignano a Mare, in provincia di Bari: a vincere è stato lo spagnolo Carlos Gimeno, che ha prevalso su due leggende di questo sport, ossia il francese Gary Hunt ed il messicano Jonathan Paredes.

Quest'ultimo è ambasciatore della Casa orologiera Mido, peraltro Official Performance Partner del circuito Red Bull Cliff Diving. Un ruolo comprovato dalla tradizione di livello che la Maison può vantare nel contesto del segnatempo subacqueo, iniziata nel 1934 con l'adozione del sistema di tenuta denominato Aquadura e, oggi, rappresentata dalla collezione Ocean Star, lanciata nel 1944. Durante l'evento di Polignano è stato lanciato l'ultimo aggiornamento della linea, ossia l'Ocean Star Worldtimer, in acciaio, da 40,5 mm, impermeabile fino a 20 atmosfere, con corone e fondello (personalizzato con l'iconica stella marina, simbolo della suddetta collezione) serrati a vite e lunetta girevole unidirezionale con anello anodizzato nero a recare i nomi delle 24 città di riferimento degli altrettanti fusi orari della Terra (ogni coppia indica località separate da 12 ore, al fine di regolarsi per il calcolo dell'ora). Non si tratta, infatti di un vero e proprio GMT, poiché non è prevista la sfera aggiuntiva dell'"home time", ma un'interpretazione più leggera dello stesso. Il quadrante argenté mat, protetto da vetro zaffiro glassbox, è impreziosito da un motivo a scacchiera nero e rosso, ad indicare gli intervalli di tempo: un omaggio all'estetica vintage degli anni '70.

Le sfere a bastone sono luminescenti e la grafica è completata dalle finestrelle day-date al 3.

Il cuore del segnatempo è il Calibro 80, dotato di spirale in Nivachron e con un'autonomia di 80 ore, mentre l'adattamento al polso avviene con cinturino "Bund" in pelle nera, con parte sottostante rimovibile.