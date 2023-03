Quartieri più costosi Milano sul podio (e non solo per il centro)

A stupire non è tanto il fatto che nella classifica dei quartieri più costosi in Italia, Milano occupa tutto il podio, primo, secondo, terzo posto (si accaparra anche il quarto...).

E neanche il fatto che nella top 10 del paese, ben 8 quartieri sono milanesi. Quello che sorprende, davvero, è che un appartamento in zona Montenero, o via Cadore, oppure più in là in zona Solari o intorno a via Washington valga (parecchio) di più rispetto a un'abitazione di pari metratura in pieno centro a Venezia, nel quartiere San Marco, il cuore di una delle città più affascinati al mondo o in zona piazzale Michelangelo a Firenze, con la sua vista spettacolare sul Cupolone oppure sulla collina di Posillipo con le finestre che si affacciano sul Golfo di Napoli. Non balla qualche spicciolo al metro quadro, si tratta di mille e anche (quasi) duemila euro al metro quadro giusto per dare un ordine di misura facilmente quantificabile. Non accenna a fermarsi la corsa (bolla?) di Milano. I prezzi delle case continuano a salire in centro, e ora si allarga e dilaga anche oltre, innalzando i costi nelle zone della prima cintura. E la grande bellezza non paga (più) quanto il business.

A rilevarlo è l'ultimo rapporto realizzato dal portale Immobiliare.it che ha messo a confronto i quartieri di 12 principali città in Italia: Milano, Roma, Napoli, Torino, Venezia, Palermo, Firenze, Bari, Bologna, Catania, Genova, Verona. Dove è più costoso acquistare casa? A Milano in centro, dove il prezzo medio al metro quadro è di 9.366 euro. Poi (vedi tabella), ci sono le zone Garibaldi, Moscova Porta Nuova (8.500 euro) e al terzo posto il quartiere intorno all'Arco della Pace, Arena e Pagano (7.900 euro). Ci vogliono 7.700 euro per acquistare una casa in zona Quadronno, Palestro, Guastalla. Con 500 euro meno si può comprare un bell'appartamento in pieno centro a Roma.

La Capitale spunta infatti al quinto posto nella classifica e strappa anche l'ottavo posto con il quartiere Aventino, San Saba e Caracalla (6.600 euro). E già qui ci sono le prime contraddizioni. Abitare ai giardini di Pagano, bellissimi per carità, costa almeno 500 euro di più che vivere a pochi passi dal Colosseo o dalla Fontana di Trevi. Il centro di Roma costa tanto quanto (euro più euro meno) stare in Darsena a Milano o a Porta Genova. Per trovare un quartiere tra i più costosi in una città che non siano Milano o Roma, bisogna scendere fino alla quindicesima posizione dove si piazza il quartiere di San Marco, Rialto a Venezia. Con 5.500 euro al metro quadro si compra una casa vicino al celebre ponte, ben 2400 euro meno al metro quadro rispetto alla zona dell'Arena tanto per fare un esempio.

Diciottesima posizione invece (in soldoni 5.100 euro al metro quadro), per comprare casa a Firenze in zona Michelangelo, Porta Romana e si scende ancora lungo le calle veneziane fino 20º posto dove si trova il quartiere di Dorso Duro, Accademia, il cui costo delle abitazioni si assesta poco al di sotto di 5mila euro al metro quadro. Prima fra le città del sud, Napoli, e il suo golfo con Posillipo, Marechiaro al 22º posto e 4.800 euro al metro quadro. Praticamente come stare in piazzale Susa. Non occorre aggiungere altro.