Quattro nuove lauree del futuro alla Bicocca

Piedi ben radicati nel terreno del sapere: economia, giurisprudenza, fisica e matematica. E testa impegnata su quel che avverrà, partendo da presupposti già chiari: sostenibilità ambientale, gestione delle risorse, innovazione, e sviluppo di tecnologie all'avanguardia. Sono quattro i nuovi corsi di laurea, triennale e magistrale, che la Bicocca mette a disposizione degli studenti per il prossimo anno accademico.

Tutti e quattro interdisciplinari, tre in lingua inglese, tre a numero programmato e due interateneo, promossi in collaborazione con l'Università di Pavia. Salgono così a 84 i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico della Bicocca. «Economics and science for environmental sustainability» si prefigge di fornire competenze economiche e scientifiche per analizzare le interazioni tra economia e ambiente, comprendere le dinamiche di sostenibilità ambientale e gestione delle risorse, transizione ecologica ed economia circolare. A completamento del percorso, ma aperto anche ai laureati triennali di altri corsi economici e scientifici, il corso magistrale «Economics and technologies for sustainability» al dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra. L'obiettivo? Formare professionisti con una solida preparazione interdisciplinare capaci di diventare protagonisti nell'ambito della sostenibilità ambientale con competenze sia scientifiche che economiche.

«Physical sciences for innovative technologies», a numero programmato, con lezioni in presenza e a distanza, è in partnership con l'Università di Pavia. Infine «Scienze giuridiche e innovazione», triennale, con lezioni prevalentemente a distanza grazie ai contenuti didattici innovativi è in convenzione con l'Università di Pavia.