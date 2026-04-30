Che figura Ranucci, al Quirinale c’è imbarazzo e la Flotilla: quindi, oggi…

Breve, brevissima rubrica oggi, che tanto domani è il primo maggio e noi lavoriamo lo stesso. Perché il modo migliore per onorare il lavoro non è un concerto, ma fatturare.

Impazzisco a leggere le cronache di oggi sullo sparatore ebreo che ha impallinato, nel senso di pallini di plastica, due militanti dell’Anpi. Ho letto in un pezzo questo resoconto: “Ma le conseguenze sarebbero potute essere più gravi. E poi c’è un elemento che pesa più di un referto: la scelta delle vittime. «Il bersaglio è la Resistenza», come dicono dall’Anpi. Per questo motivo indaga la Digos con l’antiterrorismo. L’inchiesta è appena iniziata”. Cioè, fatemi capire: impallinare l’Anpi è più grave che impallinare uno a caso per strada? Questi hanno dei problemi seri.

Un altro scrive: “Un bossolo della pistola ad aria compressa utilizzata da un uomo per sparare durante il corteo per il 25 aprile a Roma”. Bossolo. Bossolo!

Ciliegina sulla torta: il tizio che ha sparato viene definito “cecchino”. Cecchino! Ma se ha sparato con una pistola ad aria compressa a 3 o 4 metri, senza manco beccarli in un occhio (unico modo in cui avrebbe potuto ferirli). Che vi siete bevuti?

Diamo un premio a Paolo Di Canio che parla della semifinale di Champions. Poco bravi i difensori di Bayern e Psg? “Ma che dovevano fare? È un ragionamento anni Settanta. Noi italiani pensiamo di essere i maghi della difesa, poi il Bayern fa 10 gol in due partite all’Atalanta, il Psg ne rifila cinque all’Inter. Siamo solo invidiosi”. Fine. Palla al centro.

E poi: “Da noi c’è chi si esalta per Lukaku e Leao, con tutto il rispetto. E aspettiamo Lewandowski, a 38 anni”. Chapeau.

Non so se la Rai abbia fatto bene a inviare un richiamo a Sigfrido Ranucci per quanto affermato durante Cartabianca. Il punto è che non sarebbe toccato al direttore dell’Approfondimento bacchettare Sua Santità di Report. A bastonarlo sarebbero dovuti essere i suoi colleghi, magari anche l’Ordine dei Giornalisti, perché la prima regola della professione è quella di non affermare un fatto (o una presunta notizia) senza prima aver fatto le verifiche del caso ed essere certi di quello che si sta dicendo. Invece Sigfrido ha detto in diretta che la storia di Nordio in Uruguay era una pista su cui stavano ancora indagando e ha parlato della sua presenza nel ranch dei Minetti, benché

Il Quirinale e la Procura generale di Milano hanno capito di averla fatta grossa su Minetti. E infatti adesso producono comunicati per dire che sì, forse, chissà, perché. Spiegano perché finalmente Nordio è uscito dal mirino di quelli che cercano il colpevole.