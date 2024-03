Dal Quirinale al maestro Manzi, la giornata delle donne in tv

Lo sappiamo tutti che la Giornata della Donna è un po' una ipocrisia, perché non ci dovrebbe essere nessuna giornata per ricordare che metà della popolazione mondiale vale tanto l'altra metà. Però la realtà, purtroppo, non è ancora questa. Dunque, oggi tutte le televisioni ci riempiranno gli occhi e la testa di film, approfondimenti, servizi, documentari. Ovviamente in prima fila c'è la tv di Stato, soprattutto contro la violenza di genere: tutte le reti (anche quelle per bambini e ragazzi) proporranno temi, in tv, radio e on demand. Su Raiuno spazio alle 10,55 alla cerimonia dal Palazzo del Quirinale. Nel primo pomeriggio a La volta buona Caterina Balivo ospiterà la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. Alle 16 anche Il Paradiso delle Signore dedicherà all'8 marzo una puntata speciale sull'importanza dell'alfabetizzazione femminile ospitando il maestro Manzi e si proseguirà con gli approfondimenti di La vita in diretta. Raidue parlerà della violenza contro le donne, come sempre, con Milo Infante a Ore 14. In prima serata alle 21,20 il film Piccole donne del 2019 con Meryl Streep (nella foto). Su Raitre al mattino Elisir dedicherà spazi alla prevenzione del tumore al seno e all'importanza degli ormoni. Alle 21,20 in prima visione verrà trasmesso il film Saint Judy di Sean Hanish sulla tutela delle donne immigrate. Rai Cultura dedica alla ricorrenza l'intero palinsesto su Rai Storia. Da segnalare Passato e presente che analizza il romanzo simbolo Piccole donne e due appuntamenti in prima serata: Punte di diamante alle 21,15 e Obiettivo parità alle 22,15.