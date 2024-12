Mattarella, Meloni: "Bene il richiamo al patriottismo"

Discorso di fine anno di Sergio Mattarella

Ascolta ora 00:00 00:00

Il discorso di Sergio Mattarella per la fine dell'anno ha raccolto, come ogni volta, reazioni positive da parte della politica. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al presidente della Repubblica, con il quale ha avuto un cordiale colloquio. Nella successiva nota diramata da Palazzo Chigi si sottolinea come il presidente del Consiglio abbia apprezzato " il richiamo del Presidente al valore fondante del patriottismo, come motore dell'azione quotidiana e sentimento vivo che muove l'impegno di quanti sono al servizio della cosa pubblica e della comunità nazionale ".

Da parte di Meloni, si spiega nella nota, è stato particolarmente apprezzato " il richiamo del Presidente al valore fondante del patriottismo, come motore dell'azione quotidiana e sentimento vivo che muove l'impegno di quanti sono al servizio della cosa pubblica e della comunità nazionale ". Altrettanto condivisibile, si legge ancora, " il richiamo ai positivi segnali macroeconomici, in particolare sull'export e sull'occupazione, con il contestuale impegno ad intensificare l'azione per ridurre le aree di precarietà e lavoro povero ". Quindi, il presidente del Consiglio, " espresso gratitudine al Presidente per aver ricordato il forte impegno dell'Italia nel contesto globale, anche come Presidenza G7, negli scenari di crisi, sulla strada della pace in Ucraina e in Medio Oriente e per la difesa del diritto internazionale ".

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha sottolineato come " dal Presidente Sergio Mattarella anche quest'anno arriva un messaggio forte e chiaro su tutti i temi più rilevanti della Repubblica: dalla pace ai femminicidi, dalla violenza alla necessità di coltivare il rispetto verso il prossimo, fino al senso di patriottismo declinato nell'assunzione di responsabilità di chi opera in teatri operativi difficili o nel campo della sicurezza delle nostre piazze, nel rispetto dei valori costituzionali ". Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, invece, ha sottolineato " un momento storico complesso, il richiamo alla partecipazione democratica e alla costruzione di una pace che sia sinonimo di giustizia e rispetto delle libertà rappresenta un messaggio fondamentale per il futuro del nostro Paese e della comunità internazionale. Nel ringraziare il Presidente Mattarella per le sue parole di pace, condividiamo pienamente l'invito a un impegno collettivo per affrontare le sfide con responsabilità e speranza ".

Elly Schlein, segretario del Pd, ha messo in evidenza che " Mattarella ci ha ricordato quanto sia urgente costruire un Paese più giusto, solidale e attento ai bisogni di tutte e tutti. Le sue parole sulla pace, sulle diseguaglianze, sull'emergenza climatica, sulla precarietà, sono un richiamo potente alla responsabilità collettiva. La giustizia sociale non è solo un ideale, ma una necessità per garantire dignità e diritti ".

da dieci anni un riferimento di saggezza e di speranza

ci ricorda la pericolosità delle lacerazioni che percorrono la nostra comunità nazionale in un momento di crisi e guerre. Ricordarcelo tutto l'anno è un dovere patriottico

, poi, lo ha definito "" e ha sottolineato che "".