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Quirinale |La nota del Quirinale

Mattarella prende atto delle conclusioni della procura e chiude il caso Minetti: no motivi per rivalutare la grazia

Nessun riscontro alle indiscrezioni che avevano sollevato dubbi sul provvedimento di clemenza. Il Quirinale conferma la grazia e ribadisce la fiducia nella magistratura

Mattarella prende atto delle conclusioni della procura e chiude il caso Minetti: no motivi per rivalutare la grazia
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"Non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato". Il caso Minetti si chiude con questa nota del Quirinale. Nota che non lascia dubbi.

La procura affossa il Fatto: tutto secondo le regole nella grazia alla Minetti

"L'Autorità Giudiziaria competente - la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano - ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e sollecitati dal Ministero della Giustizia, sulla asserita infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia alla signora Minetti. La Procura Generale, su presunti fatti raffigurati in notizie di stampa, ha disposto accurate verifiche in ogni direzione necessaria, per il tramite degli organismi di polizia italiani e dell'Interpol, giungendo alla conclusione che essi non corrispondono al vero", si legge in una nota del Qurinale.

Tutte le balle dette e scritte sulla grazia a Nicole Minetti

E continua: "Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ha preso

atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura".

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