Milleproroghe, Mattarella promulga il testo con riserve e chiede modifiche sui balneari

Nella giornata di oggi Sergio Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe, ma allo stesso tempo ha inviato una lettera a Ignazio La Russa (presidente del Senato), Lorenzo Fontana (presidente della Camera) e Giorgia Meloni (presidente del Consiglio) che contiene una sorta di richiamo sulla questione balneari. Il capo dello Stato ha sottolineato una serie di criticità, invitando governo e Parlamento a intervenire quanto prima su questo fronte.

Stando a quanto appreso e riferito dall'Adnkronos, fonti di Palazzo Chigi rimarcano che " rispetto alla norma che formalmente è in vigore, quanto richiamato dal Capo dello Stato meriterà attenzione e approfondimento da parte del governo nel confronto con le forze parlamentari ".

Mattarella: "Omnibus disomogeneo"

Il presidente della Repubblica ha fatto notare che si tratta di provvedimenti che attengono ad ambiti materiali " diversi ed eterogenei ": dal momento in cui " se ne smarrisce la ratio unificatrice " allora sono da considerare come dei decreti-legge " omnibus del tutto disomogenei ". A tal proposito ha posto l'attenzione sul fatto che verrebbe " palesemente violato il requisito dell'omogeneità di contenuto ", ritenuto già oggetto di tutela costituzionale da parte della Corte.

Mattarella ha aggiunto che l'esame della legge di conversione del decreto-legge in questione ha fatto emergere " molteplici profili critici " che avrebbero giustificato il ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 74 della Costituzione, ovvero quella di chiedere una nuova deliberazione. Ma ha spiegato che ha preferito evitare il rinvio alle Camere a pochi giorni dalla scadenza: " Farebbe, inevitabilmente, venir meno, con effetti retroattivi, in molti casi in maniera irreversibile, tutte le numerose altre disposizioni che il decreto-legge contiene, determinando incertezza e disorientamento nelle pubbliche amministrazioni e nei destinatari delle norme ".

Il richiamo sui balneari

Nel mirino sono finite in particolar modo le norme inserite in materia di proroghe delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, che a suo giudizio palesano " specifiche e rilevanti perplessità ". In tal senso ha ricordato che la Corte di giustizia europea ha ritenuto " incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati ".

" Le modifiche odierne, apportate a tre articoli del decreto-legge e all'articolo 1 della legge di conversione, modificano in misura rilevante il quadro normativo sopra delineato ", ha scritto il presidente della Repubblica. Secondo cui le disposizioni del decreto-legge e della legge di conversione non solo contrastano con le sentenze del Consiglio di Stato, ma risultano essere anche " difformi dal diritto dell'Unione europea, anche in considerazione degli impegni in termini di apertura al mercato assunti dall'Italia nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ".