"Protezionismi immotivati danneggiano le eccellenze italiane". Mattarella contro i dazi

"Nuove nubi sembrano addensarsi all'orizzonte, portatrici di protezionismi immotivati, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico, che danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza come quelli del vino e dell'olio. Produrre per l'auto-consumo ricondurrebbe l'Italia all'agricoltura dei primi anni del Novecento. Legittimamente le associazioni dei produttori esprimono preoccupazione per le sorti dell'export". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 44/mo Forum della cultura dell'olio e del vino della Fondazione Italiana Sommelier (Fis) in corso a Roma.



"Misure come quelle che vengono minacciate -ha proseguito il Capo dello Stato- darebbero, inoltre, ulteriore spinta ai prodotti del cosiddetto 'italian sounding', con ulteriori conseguenze per le filiere produttive italiane, non essendo immaginabile che i consumatori di altri continenti rinuncino a cuor leggero a rincorrere gusti che hanno imparato ad apprezzare. Commerci e interdipendenza -ha quindi ribadito Mattarella- sono elementi di garanzia della pace. Nella storia la contrapposizione tra mercati ostili ha condotto ad altri più gravi forme di conflitto. I mercati aperti producono una fitta rete di collaborazioni che, nel comune interesse, proteggono la pace".

"I vostri -ha sottolineato Mattarella- sono settori consapevoli di quanto l'impegno verso la qualità, con la salubrità degli alimenti, rechi beneficio ai comparti agricoli italiani, incrementando il valore delle produzioni, aprendo mercati all'estero, conquistando a vino e olio, in particolare, la responsabilità di rappresentare, nel mondo, un modo di essere italiani. Contribuendo alla stessa domanda di Italia nel mondo. L'agroalimentare, oggi -accanto alla cultura, al design, alla tecnologia- costituisce veicolo e attrattiva del modello di vita italiano".

Il Capo dello Stato ha quindi ricordato alcuni dati: "l'Italia è il secondo produttore mondiale di olio di oliva, l'export registra un valore di circa 3 miliardi di euro. Per quanto riguarda il vino, con un valore dell'imbottigliato che, nel 2024, ha superato i 14 miliardi di euro; con un export di quasi 8 miliardi che, per il 90%, si esprime nelle denominazioni di qualità. Conoscete bene queste cifre: ne siete protagonisti. Desidero sottolineare il significato di queste tendenze positive, perché si riassumono nella manifestazione di qualità". "Filiere, quindi che mettono insieme territori, saperi, professionalità, sostenibilità e salubrità, capacità di marketing e realizzano, così, un valore immateriale che va oltre gli addetti ai lavori, gli stessi consumatori, generando beni comuni. Elementi vitali per comunità gravate, spesso, nel secondo dopoguerra, dal fenomeno dell'abbandono delle terre".

Con il Trattato di Roma del 1957 che "diede vita a quelle allora chiamate Comunità europee, l'agricoltura divenne -e rimane- un motore dell'integrazione europea -non elemento di retroguardia da sussidiare- essendo, al contrario, una chiave per politiche, oltre che produttive, volte alla salvaguardia della salute dei consumatori e alla promozione dei territori e delle popolazioni in essi insediate". ha detto il presidente della Repubblica. "I risultati di quelle scelte politiche -ha proseguito il Capo dello Stato- sono sotto gli occhi di tutti: l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea con prodotti agricoli espressamente indicati come meritevoli di tutela: 856 possono avvalersi di questo scudo. I risultati sono rilevanti anche sul piano sociale. I dati parlano di 330.000 occupati nella filiera del vino, di 110.000 occupati in quella dell'olio d'oliva. È facile indicare di chi sia il merito di tutto questo: è anzitutto degli agricoltori, impegnati direttamente nella conduzione delle loro aziende".

"Avete saputo mettervi insieme, misurarvi con la crescente dimensione internazionale, senza timore di mercati prima sconosciuti e in cui, oggi, i prodotti italiani sono leader. Il futuro -ha quindi aggiunto il presidente della Repubblica- non si costruisce vivendo di nostalgie. Varrebbe anche per gratuite tentazioni di nostalgia alimentare: oggi i cibi sono sicuramente più salubri e controllati di un tempo". "I progressi avvengono raramente per caso. Sono, piuttosto, frutto di intuizione, studio, determinazione, impegno, capacità di operare facendo sistema. L'agricoltura non fa eccezione. E, se oggi possiamo parlare di 'Dop economy', lo dobbiamo alle scelte di ammodernamento operate agli albori della Repubblica e alla nascita delle Comunità europee.

Si valuta che i prodotti Dop, cibo e vino, valgano intorno ai 20 miliardi di euro (il 20% dell'intero fatturato agro-alimentare) di cui larga parte alimenta le correnti export, metà delle quali, a loro volta, sono rivolte fuori dalla Unione europea".